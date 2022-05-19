Bakan Soylu, 81 ilin valisiyle görüştü - Son Dakika
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Bakan Soylu, 81 ilin valisiyle görüştü

19.05.2022 23:05
Bakan Soylu, 81 ilin valisiyle görüştü

Bakan Soylu, 81 ilin valisiyle görüştüİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle göç ve metamfetamin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik toplantı yaptı.

Bakan Soylu, 81 ilin valisiyle görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle göç ve metamfetamin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik toplantı yaptı. İçişleri Bakanı Soylu, 81 ilin valisiyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Bakanlığın, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen toplantıda, göç ve metamfetamin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik konuların ele alındığı öğrenildi. Toplantı, basına kapalı şekilde devam etti.

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Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Metamfetamin, Uyuşturucu, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, 81 ilin valisiyle görüştü - Son Dakika


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