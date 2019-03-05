Bakan Soylu, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak
18 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Soylu, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Soylu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter
hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:26 Kaynak: AA
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