Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak

Bakan Soylu, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak

18 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Bakan Soylu, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Soylu, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Soylu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:26 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Süleyman Soylu, Güncel
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