Bakan Soylu Aa Editör Masası'na Konuk Oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de yatırım yapılacaksa bu güvenliğe, huzura ve insanların kafasının rahat olmasına bağlı. Uluslararası doğrudan yatırımcı gelecekse, bunun temeli Türkiye'de kendini güvende hissetmesine bağlı." dedi.



Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.



"Yerel seçim kampanyanız nasıl geçiyor?" sorusunun yöneltildiği Soylu, çalışmaların çok yoğun geçtiğini, kendisini İzmir ve Diyarbakır'daki ilginin çok etkilediğini söyledi.



Bütün yapılanların ve atılan adımların her birinin karşılığını Diyarbakır'da görme fırsatı bulduğunu belirten Soylu, bu seçimin en çok ilgilendirdiği bakanlığın İçişleri Bakanlığı olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin üç temel paradigmanın, "siyasal istikrar, ekonomik istikrar ve güvenlik istikrarı" olduğunu dile getiren Soylu, bunun da milli iradeye bağlı olduğunun altını çizdi.



"Allah muhafaza, eğer Türkiye 31 Mart akşamı hükümetin ve Cumhur İttifakı'nın zayıflığıyla çıkarsa, kaymakamlar, valiler Doğu ve Güneydoğu'da 6 yaşındaki çocuklara maskara olur." diyen Soylu, şöyle konuştu:



"6 yaşındaki masum çocukların eline taşları verirler ve orada devletin huzur, asayiş, güvenlik ve kardeşlik sağlayan elindeki o imkanını tamamen zelil ederler. Bu o kadar açık ve nettir. Bu en çok bizi ilgilendiriyor. Çünkü özellikle 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'deki güvenlik, asayiş, huzur, terörle ve uyuşturucuyla mücadele, aynı zamanda trafik, tefecilik, organize suç çeteleriyle mücadelede siyasal istikrarın sağladığı güçlü adımlar söz konusu."



Siyasal istikrarın, Türkiye'nin güvenliği açısından önemli olduğunun altını çizen Soylu, "Siyasal istikrar olmazsa öbür taraftan güvenlik istikrarını sağlayamazsınız." dedi.



"4,5 yıl bir daha Türkiye'de seçim yok"



Antalya'da 2016'da 6 milyon 400 bin olan turist sayısının 2017'de 10 milyona, 2018'de ise 13 milyon 600 bine çıktığını aktaran Soylu, 2019'da 16 milyon turist beklendiğini dile getirdi.



Turist sayısındaki bu artışta huzur ve güvenliğin önemine işaret eden Soylu, şunları söyledi:



"Bütün bunları birbiri ardına peşi sıra sağlayamazsanız ve bu zinciri bir bütün haline getiremezseniz, bu zincirin halkaları her taraftan kopar. Eğer Türkiye'de yatırım yapılacaksa bu güvenliğe, huzura ve insanların kafasının rahat olmasına bağlı. Uluslararası doğrudan yatırımcı gelecekse, bunun temeli Türkiye'de kendini güvende hissetmesine bağlı. Yatırım yapılabilir bir ortamın tesis edilmesine bağlı. Özellikle 31 Mart seçiminin önemi şudur: 4,5 yıl bir daha Türkiye'de seçim yok. Ben, 1969 doğumluyum. 50 yıldır bugüne kadar 4,5 yıl seçimin olmadığı hiçbir dönem olmadı Türkiye'de. Buna darbeleri söyleyebilirsiniz, buna erken seçimleri, referandumları söyleyebilirsiniz. Bütün bu seçimlerin de hangi sebeplerle oluştuğu apaçık ortadadır."



Süleyman Soylu, Türkiye'nin özellikle 6-7 yıldır çok ciddi bir saldırıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "Hepimiz yaşıyoruz bunu. Gezi'den başlayan, Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurulmasına kadar, Afrin'de terör örgütünün özellikle ABD tarafından bir şekilde desteklenmesine, Türkiye'ye kimisi darbe, kimisi dolaylı sıkıştırma, kimisi hareket kabiliyetini daraltma, kimisi Avrupa'da ve dünyada Türkiye'yi yalnızlaştırmaya çalışma ve Türkiye'ye hakaret etme gibi bütün projelerle son 6-7 yıldan beri uğraşıyoruz." diye konuştu.



"Bunları söylemek zorundayız"



Türkiye'nin bütün bu saldırılara karşı önemli direnç testleri ortaya koyduğunu, bu süreçte sistemini değiştirdiğini anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şimdi önümüzde 4,5 yıl var. Eğer biz bu 4,5 yılı çok iyi kullanırsak... Ne olur, 31 Mart'ta zayıf çıkarsak, içerisinde HDP'nin de PKK'nın talimatlarının da bulunduğu ittifak, Türkiye'ye 4,5 yılı zehir, zindan eder. Bu kadar açık ve net. Biz, bunları söylemek zorundayız. Çünkü belki bu meselenin en çok ilgilendirdiği alan iç güvenliktir. Yani bizim sorumlu olduğumuz alandır. Bunu bugüne kadar eğer yönetebiliyorsak, eğer terörden asayişe kadar adımlar atabiliyorsak bunun anlamı siyasal istikrardır, elde ettiğimiz güç ve milletin verdiği destektir. Ama öbür türlü bu ittifak karşısında bir zafiyet yaşandığı andan itibaren Doğu ve Güneydoğu'da valiler ve kaymakamları sokağa çıkarmazlar."



"Seçim sonuçlarından ne bekliyorsunuz? Umutlu musunuz?" sorusu üzerine Soylu, "Seçim sandıkta belli olur. Bizim yapacağımız ancak yaptığımız gözlemler, içinde bulunduğumuz olaylar üzerinden tahmin edebilmektir." dedi.



"Cumhur İttifakı yüzde 50'nin üzerinde oy alır"



Halka temas ettiğinde, sokaklar, caddeler ve balkonların siyasetin fotoğrafını verdiğini belirten Soylu, Türkiye'nin gittiği her yerinde sokakların, caddelerin ve balkonların muhteşem olduğunu dile getirdi.



"Vatandaşın sıkıntısı var mı? Elbette ki herkesin sıkıntısı var. Büyüyen ülkelerin böyle kendine ait trendleri söz konusu olur. Bir de bu kadar saldırılara karşı kendini muhafaza etmek isteyen bir ülke." ifadesini kullanan Soylu, herkesin geleceğe ve 31 Mart seçimlerinden sonrasına ilişkin, "Evet, bunu yine Tayyip Erdoğan ve AK Parti yapar, Cumhur İttifakı'nın gücüyle çok daha iyi yapılır" şeklinde bir beklenti olduğuna dikkati çekti.



Vatandaşların "Bugüne kadar yapılanları görüyoruz ve her şeyin farkındayız" şeklinde bir değerlendirmesinin söz konusu olduğunu işaret eden Soylu, milletin zorla meydana gelmediğini, zorla dükkanından çıkıp el sallamadığını, zorla "siz, merak etmeyin devam edin" gibi bir anlayışı ortaya koymadığını vurguladı.



Bu seçimlerde Cumhur İttifakı'nın yüzde 50'nin üzerinde oy alacağını belirten İçişleri Bakanı Soylu, buna gelecek 4,5 yıl için Türkiye'nin ihtiyacının olduğunu, bunun için milletin ferasetinin bulunduğunu söyledi.



