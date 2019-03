Bakan Soylu Aa Editör Masasına Konuk Oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İran'la PKK'ya yönelik inşallah birlikte operasyon yapacağız." dedi.

Bakan Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Soylu, çözülme sürecindeki PKK'nın ne durumda olduğu yönündeki soruya, "Bakın yurt içi terörist, şu an da 755 diyorlar ama o 755'in bir bölümü yurt dışında. Şu anda yurt içinde 700'ün altında terörist var. İçeri giriş de çok az. Ocak'tan bu yana 12 kişi girmiş. Sınırlarda ciddi tedbirler alınıyor." yanıtını verdi.



İçişleri Bakanlığı olarak sınır yönetimini gerçekleştirdikleri alanlarda Kara Kuvvetleri Komutanlığının da nöbetçi tuttuğunu belirten Soylu, koordinasyonu İçişleri Bakanlığının sağladığını söyledi.



"Sınıra modern sistemler kurduk"



Türkiye'nin güney sınırına dünyanın en modern sistemlerinden birini kurduğunu ifade eden Soylu, "Direkler, sensörler, kameralar... Dünyanın en modern sistemlerinden birisini kurduk. Kurmaya devam ediyoruz. Duvarlar direkler, sensörler, karakollara bağlı illere bağlı merkezden de takip ediliyor. Her yerden takip edilebiliyor." diye konuştu.



Bakan Soylu, bu süreçte İran'la da önemli bir iş birliği yaptıklarına değinerek, "639 Kasrı Şirin Anlaşması'ndan bu yana bizim İran'la sınır problemimiz vardı. Buradan onlara teşekkür ediyorum. Bizim duvar çekmemiz konusunda hiçbir problem çıkarmadılar. Ki İran bu konularda katı bir yapıya sahiptir. Hiçbir problem çıkarmadılar. Uzlaşarak... Bu zaten sınır duvarı değil güvenlik duvarı. Bazen biz onların yerine girdik. Bazen biraz geriye aldık. Sınır taşlarımız belli ama orada her zaman bir sınır mücadelesi var, şu an 'tık-tık' gidiyoruz. Geçen İranlılar geldiler, değerlendirmeler yaptık. İnşallah birlikte operasyon yapacağız. İlk kez söylüyorum. İran'la PKK'ya yönelik inşallah birlikte operasyon yapacağız. Çok uzun zamandır Türk devletinin tezidir birlikte operasyon yapmak." ifadelerini kullandı.



İran ile karşılıklı istihbari olarak değerlendirmelerin de olduğunu vurgulayan Soylu, birçok noktada iyi adımların atıldığını kaydetti.



"Ocak ayından bu yana 53 terörist teslim oldu"



Terörle mücadelede gelinen noktayı da değerlendiren Süleyman Soylu, şu bilgileri verdi:



"Teslim olanların sayısı 2016 yılında 466, 2017'de 417, 2018 yılında 383 ve 2019 yılında da 53, bu iki aylık rakam. Bu bize niye lazım. Burada bir de iknalar var. Tüm bunların yanında 49 ikna olmuş, 135 ikna olmuş 165 ve 31 ikna olmuş. İkna ne demek? Şu anda bin teröristin ailesiyle güvenlik kuvvetlerimiz iletişim kurdular. 'Çağırın adalete teslim olsun' diye. Aile üzerinden iknanın önemi şu, terör örgütüne katılan bizim ikna ettiğimizden daha az sayıda. Hem psikolojik ve fiziki üstünlüğümüz var. Fiziki üstünlüğümüzü olağanüstü şekilde artırarak devam ettiriyoruz. Bunun bilimi var. Arkadaşlar bu konuda olağanüstü çalışmalar yapıyorlar. Uygulamada ikna süreçleri. Özel ekipler yetiştirdik."



Soylu, ilgili tarafların kullanması için ikna konusunda bir kitap hazırladıklarını ve bunun tarihte bir ilk olduğuna dikkati çekerek, bu kitabın özel ekiplerle beraber hazırlandığını, sürecin tek tek anlatıldığına değindi.



"PKK'ya geri gidenlerin sayısı sadece 5"



Terör örgütünden teslim olup, uzun vadede PKK'ya geri dönenlerin sayısının sadece 5 olduğuna işaret eden Soylu, bunun önemli bir rakam olduğunu, teslim olanların kalıcı olarak örgütten ayrıldığını dile getirdi. Soylu, söz konusu rakamın binde bir bile olmadığının altını çizdi.



İkna sonrasındaki süreci de anlatan Soylu, "Teslim olanlar kendi dosyalarına göre adaletle karşı karşıya kalıyorlar. Adalet onların teslim olduklarını biliyor. Dosya öyle gidiyor çünkü. Onun üzerinden muhakkak bir ceza yatıyorlar. Çıktıktan sonra da rehabilitasyon aynı şekilde devam ediyor." dedi.



"Dün bir kız teslim oldu görseniz içiniz parçalanır"



İçişleri Bakanı Soylu, dün bir terör örgütü mensubu kızın yanında 1-1,5 yaşında çocuğuyla güvenlik güçlerine teslim olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bir şey söyleyeyim içiniz parçalanır. Kızın ve çocuğun resmini gördüm. Tecavüz etmiş, dövmüş, oradan kaçmış. 8 Mart'ta PKK'lılar sokağa çıkarlar. En son gelen fotoğraf 14-15 yaşında kız çocukları. Lanet olsun, bunlar Türk değil sınırımızın dışında Suriyeli. PKK 14-15 yaşındaki çocuklara musallat olmuş. Bu ahlaksız örgüte destek olan, buna ev sahipliği yapmaya çalışanlara ne diyeceğiz? Memleket sadece bizim memleketimiz değil. Kimse kusura bakmasın. Burada 82 milyon insan yaşıyor. Hepimizin memleketi."



Karayılan'a "2018 sözde şehitler kataloğunu" açıkla çağrısı



Terör örgütünün her yıl sözde şehitler kataloğu çıkardığını hatırlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sizin vasıtanızla buradan bir çağrıda bulunayım Murat Karayılan'a. Her yıl sözde şehitler kataloğu çıkarıyor. 2018 yılında da çıkarsın. Neden çıkarmadılar? Terör örgütü, tarihinin en zor dönemini yaşıyor. En son üç gün önce bir kadın yöneticisinin konuşması var. Bir telsiz konuşması. İçinden çıkılamayacak bir durum olduğu tespitleri ve değerlendirmeleri söz konusu. İlk kez böyle yakaladık. Çok zor durumdayızın da ötesinde..."



Hangi teröristin nerede olduğu, yurt dışında nerede olduğunu çok net ortaya koyan icmal tuttuklarını vurgulayan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:



"Bakın 1984-2007 arasında 52 bin 25 kişi katılmış. 2018'te 236'a düşmüş. Çözüm sürecinde saldırı derken onu anlatmaya çalışıyorum. Yapılan kış operasyonları yüzde 80 tamamlandı. Ona da bir metot getirdik kış-ilkbahar-yaz-sonbahar operasyonlarının hedeflerini belirliyoruz. Şöyle bir iş yapıldı, kapasite geliştirdiler. 1984 yılından bu yana terör örgütünün gezdiği yollar dahil olmak üzere patikalar, sığınaklar ve barınaklar gerçek haritalar üzerine işlendi. Sadece biz değil meteorolojinin de ciddi yardımı oluyor. Allah razı olsun. Biz sadece Ağrı'daki ısı durumunu bilmiyoruz, Doğubeyazıt'ın bir dağındaki hava durumunu da bize veriyor."



Bakan Soylu, terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye komitesinde yer alan isimlerin nerede olduğunun detaylı bir listesinin de hazırlandığını kaydederek, "Bunun daha da ötesi var. Onu da bekleyin." ifadelerini kullandı.



"Güvenli şehirler için metruk binaları yıkıyoruz"



Güvenli şehirlerin oluşturulması için metruk binaların yıkılması ve uyuşturucu madde ile mücadele konusunda son durumun ne olduğu sorusu üzerine Bakan Soylu, "Bunun bir felsefesi var. Uyuşturucu kullananların yüzde 42'si evde kullanıyor. Yüzde 24'ü metruk binalarda kullanıyor. Yüzde 9 parklarda kullanıyor. Ben evine girip 'kullanıyor musun kullanmıyor musun' diye bakamam. İhbar olursa girip bakabilirim. Metruk bina toplam 50 bindi. Detaylı araştırdık, 63 bin 611 metruk bina tespit ettik. Bugüne kadar 38 bin 592'sini yıktık. 3 bin 971'in hepsi yıkılmıyor, bazıları kültür varlıkları. Toplam 21 bin 48 bina var. Arkadaşlarımız ciddi şekilde bina yıkıyorlar." cevabını verdi.



Seçimlerden sonra da yine genel ahlaka ve genel asayişe yönelik bir sorun olması halinde metruk binaların tekrar yıkılacağını ifade eden Soylu, "Biz yıkarız. İtiraz için mahkeme kararı alır. 'Benim mahallemde uyuşturucu içiyorlar, buradan geçerken korkuyorum' dediği andan itibaren bizimkiler bunu yıkar. Gelir dozeri dayar yıkar. Sahibi 'Benim binamı niye yıktınız' diye mahkeme açar. Biz kanunen cebelleşiriz. Biz adamı mağdur etmiyoruz ki mağdur olanları mağduriyetten kurtarıyoruz." diye konuştu.



"Başka ülkelerde terörle uğraşanların peşinde"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüp Sultan'da yaptığı "PKK'yı destekleyenlerin gelip Antalya'da tatil yapamayacağı" sözlerine de şöyle açıklık getirdi:



"Dünyanın bütün ülkeleri kendi vatandaşı olup da başka ülkelerde terörle uğraşanların peşindedir. Körfez de Almanya da Suudi Arabistan da bunun peşinde. Sürekli birbirimize destek oluruz. Geçen gün Almanya'da PKK bir gösteri yaptı. 'Kahrolsun Türkiye Kürdistan'a özgürlük' diye. Bu bizim kanunlarımıza göre suç. Bu benim vatandaşım. Devlet kayıt altına almak zorunda. Fransa'da Türkiye'de kendine karşı olanı takip edecek de ben bunu takip etmeyecek miyim? Almanya'daki Fransa'daki takip edecek de ben etmeyecek miyim? FETÖ'nün Amerikan yapılanması. Ben bunu takip etmeyecek miyim yani?



Alabama'dan Arkansas'a kadar. Kaliforniya'dan Kolorado'ya kadar. Connecticut'tan Kolombiya'ya kadar. Hepsi yukarıdan aşağıya. 800 milyon dolar sadece 'charter school'lardan gelir elde ediyor. Bu, FETÖ'ye Amerika'nın sağladığı gelirdir. 200 milyon dolar da izin verdiği için bağış toplama kabiliyeti var. Bu bizim tespit ettiklerimiz 1 milyar dolar. Hem Arizona'da ve hem Nevada'da askeri üslerde 'charter school'lar var. Asker çocuklarını gönderiyorlar oraya. Şimdi ben bilmeyecek miyim bunları? Orada palazlanacak gelecek benim Türkiye'mde huzurumu bozacak. Ben devletim bunu bilmek zorundayım. Bu bilgileri hukuka bildiriyoruz.



Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza o da yurt dışından içeri geldiği zaman 'gel bakalım kardeşim ne yapıyorsun' diyor. Öbür türlüsü tezvirat. PKK, DHKP-C Fransa'da Almanya'da. Bunlar geldiğinde benim sistemimin harekete geçmesi. Bütün dünyada böyle. O zaman niye DEAŞ'lıları istiyorlar? Bize gönderin diyorlar?"



Suçlulara karşı uluslararası networkün sağlanmaması halinde sorun çıkacağını belirten Soylu, geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosunun önünde terör örgütü PKK'lıların yaptığı eylemi hatırlattı. Soylu, şu değerlendirmede bulundu:



"Benim demem lazım ki bu adamlar tehlikeli kardeşim. Ben ona da bilgi veriyorum. Teröre şurada katkı sağlıyor. Özellikle Kıbrıs'ta Avrupa üzerinden PKK örgütleri ve dernekleri orada PKK menşeli birtakım öğrencileri yetiştiriyorlar ve para veriyorlar. Ben bunu bilmek durumundayım. Avrupa'nın birtakım ülkelerinde yapıyorlar. Bilmek ve tedbirimizi almak zorundayız. Memleketimizin bize verdiği emaneti sorumluluğu almak durumundayız."



Bakan Soylu, bu sözlerinin Avrupa'dan Türkiye'ye turist olarak geleceklerle alakası olmadığını söyledi.



(Bitti)

