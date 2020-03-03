Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti - Son Dakika

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Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel Fontelles ve beraberindeki heyetle görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:04 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel Fontelles ve beraberindeki heyetle görüştü.
Soylu ile heyetin Bakanlık'ta gerçekleşen görüşmesi, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
Görüşmede, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de yer aldı.
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