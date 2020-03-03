Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti - Son Dakika

Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel Fontelles ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel Fontelles ve beraberindeki heyetle görüştü.

Soylu ile heyetin Bakanlık'ta gerçekleşen görüşmesi, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüşmede, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de yer aldı.

Süleyman Soylu, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:04 Kaynak: AA
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