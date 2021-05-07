Son dakika haberleri... Bakan Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson'u kabul etti - Son Dakika

Bakan Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson'u kabul etti

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson'u kabul etti.

İçişleri Bakanı Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Johansson'u kabul etti. Kabul öncesinde GAMER şeref defteri imzalanmasının ardından ikili kabul için İçişleri Bakanlığı GAMER Toplantı Salonu'nuna geçti. Görüşme basına kapalı olarak devam ediyor.