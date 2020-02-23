Bakan Soylu açıkladı: '3'ü çocuk olmak üzere 7 vatandaşımızı kaybettik' - Son Dakika

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Bakan Soylu açıkladı: '3'ü çocuk olmak üzere 7 vatandaşımızı kaybettik'
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremde Van'ın Başkale ilçesindeki köylerde enkaz altında kalanlar olduğunu belirterek, "4'ü yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere 7 vatandaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremde Van'ın Başkale ilçesindeki köylerde enkaz altında kalanlar olduğunu belirterek, "4'ü yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere 7 vatandaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi.
(İHA)
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