Bakan Soylu açıkladı: Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Bakan Soylu açıkladı: Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristi etkisiz hale getirdi

24.05.2022 20:13

Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki terörist, Jandarma Özel Harekat tarafından etkisiz hale getirildi. Bakan Soylu, haberi, "Başkomutanım, tekmil veriyorum. Amanoslar temiz" diyerek sosyal medyadan açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristin Jandarma Özel Harekat tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"BAŞKOMUTANIM TEKMİL VERİYORUM" DİYEREK DUYURDU

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkomutanım, tekmil veriyorum. Amanoslar temiz. Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat; biri yeşil, biri gri kategoride teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman'a temizliği tamamladı. Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak..." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Jandarma Özel Harekat, Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristi etkisiz hale getirdi

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı da "Adana Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında, Hatay-Gaziantep- Osmaniye illerinde icra edilmekte olan EREN ABLUKA-12 Şehit J.Er Cüneyt KIRLI operasyonu kapsamında, Osmaniye-Merkez-Küllü Köyü kırsalında JÖH birlikleri ile teröristler arasında bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist silahıyla (2 M-16 piyade tüfeği) birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir." açıklamasında bulundu.

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Son Dakika Güncel Bakan Soylu açıkladı: Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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