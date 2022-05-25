Bakan Soylu açıkladı: İranlı baron ve çetesi çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu açıkladı: İranlı baron ve çetesi çökertildi

25.05.2022 08:41

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 1 ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildiğini açıkladı. Soylu, paylaşımında "Türkiye'de tek seferde rekor. İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de tek seferde rekor uyuşturucu maddenin yakalandığını duyurdu.

"TÜRKİYE'DE TEK SEFERDE REKOR"

Soylu'nun kişisel Twitter hesabından attığı tweet'te "Uyuşturucuda yine büyük operasyon. Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de tek seferde rekor; 1 ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

"İRAN UYRUKLU BARON VE ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ"

Bakan Soylu ayrıca şunları yazdı: "İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk Polisi. Tebrikler İstanbul Emniyeti."

Bakan Soylu 'Türkiye rekoru' diye duyurdu: 1 ton 117 kg metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi

26 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 29 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda özel harekat timleri de destek verdi. 26 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında evlerde yapılan incelemelerde satışa hazır halde çok sayıda (fişeklenmiş) uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonu kapsamında Gaziosmanpaşa'da bulunan 3 katlı binanın 1'inci katındaki daireye baskın yapıldı. Polisin geldiğini fark eden şüpheli, satışa hazır haldeki uyuşturucu dolu poşeti pencereden aşağıya attı. Atılan uyuşturucu polis tarafından bulundu. Adreste yapılan aramada 2 tabanca ele geçirildi. Yapılan arama sonrasında adresteki şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Bakan Soylu: 'Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek' Bakan Soylu: 'Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek' Bakan Soylu: Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek Bakan Soylu: Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu açıkladı: İranlı baron ve çetesi çökertildi - Son Dakika


Son Dakika
08:37 Erdoğan'ın "operasyon" sözleri sonrası Mehmetçik'in hedefindeki 4 bölge belli oldu
01:06 MetroPOLL Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuç! İlk defa oy kullanacak gençler CHP'yi tercih etti
00:39 Ensar Vakfı'ndan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "ABD'ye para transferi" iddiasına cevap: FETÖ kumpaslarını andırıyor
00:38 Bursa'da bir adam bankta tartıştığı arkadaşını öldürüp aynı silahla canına kıydı!
23:53 Yürek parçalayan ayrıntı! Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son paylaşımıyla duygulandırdı
23:45 ABD'de bir ilkokula saldırı düzenlendi! 14'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi
23:20 Krom madeninde göçük! 1 işçi mahsur kaldı
23:18 İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski belediye başkanını hedef alan açıklamalar yaptı: Adeta hanım koleksiyonu yapıyor
22:49 AK Partili Hamza Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya tepki geldi: Kendisine verilen görevi yerine getirdi
22:36 Saat 22.00'de açıklayacağım demişti! Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV, ABD'ye 1 milyar lira transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 08:45:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Soylu açıkladı: İranlı baron ve çetesi çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement