Bakan Soylu, Adana'daki yeni konsept Nüfus Müdürlüklerini tanıttı - Son Dakika

Bakan Soylu, Adana'daki yeni konsept Nüfus Müdürlüklerini tanıttı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da yeni konsepte kavuşan il ve ilçe nüfus müdürlüklerini sosyal medyadan tanıttı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da yeni konsepte kavuşan il ve ilçe nüfus müdürlüklerini sosyal medyadan tanıttı. Adana'da il ve 14 ilçe nüfus müdürlüğü yeni konseptlerine kavuştu. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adana'ya, yeni konsept Nüfus Müdürlüklerimiz yakıştı mı yakıştı. Adana İl Nüfus Müdürlüğümüz ile birlikte 14 İlçe Nüfus Müdürlüğümüz, yeni konseptle hizmete hazır" ifadelerini kullandı. - ADANA

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