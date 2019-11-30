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Bakan Soylu Adıyaman'da depremzedeler için yaptırılan konutları inceledi

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, depremzedeler için yaptırılan konutlarda incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu Adıyaman'da depremzedeler için yaptırılan konutları inceledi, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, depremzedeler için yaptırılan konutlarda incelemelerde bulundu.


Bakan Soylu, kentteki programları kapsamında, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Samsat ilçesini ziyaret etti.


İlçede geçen yıl meydana gelen depremin ardından mağdur vatandaşlar için AFAD tarafından yaptırılan 394 konutu inceleyen Soylu, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ile konutlarda oturan vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Soylu, kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklara da çeşitli hediyeler verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Süleyman Soylu, Adıyaman, Samsat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:50 Kaynak: AA
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