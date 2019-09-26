Bakan Soylu AFAD'da
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili gelişmeleri takip etmek için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:36 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili gelişmeleri takip etmek için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) geldi.
Soylu, depremin ardından geldiği AFAD'da yetkililerden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Gelişmeleri bir süre Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezinden takip eden Soylu, daha sonra makam katına çıktı.
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