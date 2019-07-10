Bakan Soylu: AFAD gönüllülük sistemini kuruyoruz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile afetlere hazırlık noktasında 6 stratejik adım belirlediklerini söyleyerek, "Birinci adımımızı, afetlere hazırlık yılı ilan etmek olarak belirledik ve bugün bu adımı atıyoruz. İkinci olarak AFAD gönüllülük sistemini kuruyoruz" dedi.

Ankara'da AFAD tarafından 'Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile davetliler katıldı.

'402 BİNA YIKILIP YENİDEN YAPILDI'

Programda konuşan Bakan Soylu, AFAD'ın hem yurt içi afet yönetiminde hem de uluslararası acil durumlarda yardım götürme noktasında Türkiye'nin yüzakı kurumlardan biri haline geldiğini söyledi. AFAD'ın Avrupa'nın en büyük ikinci gözlem ağına sahip olduğunu belirten Bakan Soylu, "Belediyelerle birlikte yürüttüğümüz çalışmayla toplanma alanlarının levhalarla işaretlenmesini sağladık. Bir yandan AFAD başkanlığımızın mobil deprem simülasyon TIR'ı, 81 il ve ilçelerini gezerek bilinçlendirme eğitimleri veriyor. Yıllardır, ülkemizin afetlere hazırlığında üst yapıyı oluşturan bir sistem kurmak için çalışıyoruz. Afete müdahalenin, yalnızca bu yapının bir parçasının olduğu, asıl ağırlığın afetlere karşı planlama, risk ve zarar azaltma gayretlerine verildiği 360 derece bir yapı kurduk. İnsana temas eden bilinçlendirme çalışmaları ve projeler yürütüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı gibi pek çok kurumla risk azaltma ve hazırlık çalışmaları yürüttük. Hızlı trenlerde depreme karşı erken uyarı sistemlerinden okullardaki bina takviyelerine kadar pek çok alanda projeler yaptık. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 402 bina yıkılıp yeniden yapıldı, 101 tanesinin de inşaatı devam ediyor. 877 binanın da güçlendirmesi tamamlandı" dedi.

'6 STRATEJİK ADIM BELİRLEDİK'

Bakan Soylu, AFAD ile afetlere hazırlık noktasında bir kampanya başlattıklarını, yapılan analizler neticesinde 6 stratejik adım belirlediklerini kaydetti. Bu adımların startını verdiklerini belirten Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Birinci adımımızı, afetlere hazırlık yılı ilan etmek olarak belirledik ve bugün bu adımı atıyoruz. İkinci olarak AFAD gönüllülük sistemini kuruyoruz. Dünyada, özellikle Almanya'da bunun etkin örnekleri var. 80 bin gönüllü ile çalışıyorlar. Üçüncü adımımız, AFAD akreditasyon sisteminin kurulmasıdır. Dördüncü adım, tatbikatlarımızı arttırmak ve bunu alışkanlık haline getirmeye yöneliktir. Afet tatbikatlarının hazırlıklarını yaparken, buradan yola çıkacağız, haber de vermeyeceğiz. Valimizin yanına oturacağız. 10 dakika sonra 'tatbikat başladı' diyeceğiz. O ilin buna ne kadar hazır olduğunu da bu sayede göreceğiz ve eksikliklerimizi tespit edeceğiz. Nasıl yol almamız gerektiğini belirleyeceğiz. Beşinci adımımız, Türkiye afet risklerinin azaltılması platformunu oluşturmak ve burada paydaşların ortak aklını harekete geçirmektir. Son olarak da kısa adı 'ARAS' olan Afet Risklerini Azaltma Sistemini hayata geçiriyoruz. Bugün afetlerle alakalı bir seferberlik başlattık."

'BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZACAĞIZ'

Bakan Soylu, Türkiye Afet Yönetimi'nin başarı hikayesi yazacağını kaydederek, "Türkiye bugün terör, trafik problemini çözüyor. Uyuşturucu problemiyle ciddi şekilde mücadele ediyor. Bunların hepsinde önemli azalış trendleri yakaladık. Bu ülkeyi, dünyanın en güvenli ülkesi haline getirmeye çalışıyoruz. Afet meselesi de bu başlıklardan birisidir. İnanıyorum ki Türkiye'nin afet yönetimi, önümüzdeki dönemde dünyada, tıpkı Japonya örneğinde olduğu gibi bir başarı hikayesi olarak anlatılacaktır" diye konuştu.

BAKAN SOYLU'NUN KONUŞMASININ TAMAMI FTP'DE

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN/ANKARA, -