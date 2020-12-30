BAKAN SOYLU:  AFAD UYGULAMASINI DA KENDİMİZ YAPACAĞIZ - Son Dakika

BAKAN SOYLU:  AFAD UYGULAMASINI DA KENDİMİZ YAPACAĞIZ

30.12.2020 11:31
BAKAN SOYLU:  AFAD UYGULAMASINI DA KENDİMİZ YAPACAĞIZ, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet ve acil durum anında haberleşme için kullanılacak bir uygulama üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet ve acil durum anında haberleşme için kullanılacak bir uygulama üzerinde çalıştıklarını duyurdu.  Soylu," İsmi AFAD olan bir aplikasyon yapma hususunda bir değerlendirme ortaya koyduk.  Aslında biz bunu GSM operatörlerinden istemiştik, fakat onlarla da konuştuk, kendi kapasitemizle bunu yapabileceğimiz kanaatine vardık" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Hasdal'daki yerleşesinde gerçekleşen Afet ve Acil Durum Kurulu 2020 yılı 2. Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Soylu'nun yanı sıra AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldı.

"ARKADAŞLARIMIZ ÇOK GÜZEL BİR YAZILIMIN ATINA İMZA ATTILAR"Bakan Soylu, toplantıda yaptığı konuşmada, şunları söyledi: "Arkadaşlarımız, Bakanlığımızda çok güzel bir yazılımın altına imza attılar. Yazılım aynı zamanda bir konuşma, haberleşme yazılımı. Kodları bize ait. Yani başka bir yazılım üzerinden kodlanarak yaptığımız bir yazılım değil. Türkiye'de şu anda kodları bize ait bir yazılım yok. Bu yazılım, kodlarının bize ait olduğu, aynı zamanda çok güçlü bir kripto sistemiyle koruma altına alınmış bir yazılımımız var. Bu kapasiteyi gerçekleştiren arkadaşlarımızdan bir talepte daha bulundum. O da şu: Hatırlarsınız bizim yine bakanlığımızın örnekleri var. Kadına şiddette destek uygulamamız var, 'KADES' Şu ana kadar bir milyon 250 bin kullanıcısı var. Yaklaşık 60 binin üzerinde de buraya ihbar var ve bu ihbarların yüzde 50'si de gerçek. Bu ihbarlara da 4 veya 5 dakika içerisinde varılıyor. Bunun denemeleri de yapılıyor. Ama Allah'a şükürler olsun sistem iyi kuruldu." 112 TÜRKİYE'DEKİ TEK ACİL DURUM HATTI OLACAKSoylu,  "Yine bunun yanı sıra bir de  elektronik kelepçe sistemi de Aile ve Adalet Bakanlığımız ile birlikte öyle bir değerlendirme ortaya koyduk.  Onu da kolluk birimlerimiz ile birlikte gerçekleştireceğiz. O sistemi de Ocak ayının sonunda devreye alacağımızı söylemiştik. Ben de dün de nezaret ettim. Sistemin çalışma, kurulum aşamaları devam ediyor. Bir de UYUMA diye uyuşturucu ile mücadele aplikasyonumuz var. Bir de Haziran'ın sonunda Afet için çok önemli olan 112'yi Türkiye'de tek bir acil arama hattı haline getiriyoruz.  Bu hakikaten bizim için önemli bir devrim olacak" diye konuştu.

AFAD UYGULAMASI DÜNYADA TEK OLACAK Şimdi Tüm bunların içerisinde, yeni bir adım daha atmak lazım geldiğini GSM operatörleri ile de görüştük diyen Bakan Soylu,

"Özellikle deprem anında telefonların kilitlenmesi hem bizim bu konularda biraz önce bahsettiğim acil destek ünitelerinin olaya müdahalesi açısından hem meselenin tam anlamıyla depremin ilk dakikalarında kavranma açısından büyük bir sorun yaşatıyor. Onun için, sadece ismi AFAD olan bir aplikasyon yapma hususunda bir değerlendirme ortaya koyduk.  Aslında biz bunu GSM operatörlerinden istemiştik, fakat onlarla da konuştuk, kendi kapasitemizle bunu yapabileceğimiz kanaatine vardık. Çünkü KADES'i de, UYUMA'yı da kendimiz yaptık. bakanlık bünyesinde yaptık, kimseye de yazdırmadık. Şimdi, bunu da AFAD uygulamasını da kendimiz yapacağız. Hem AFAD Başkanlığımız, hem ilgili konulardaki kurumlarımız, hem 112'miz, hem iller idaresi genel müdürlüğümüz hem de bizim Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız bir araya geliyorlar ve bir AFAD aplikasyonu yapıyorlar. Zannediyorum şimdi GSM kurulumu gerçekleştiriliyor. Ama birincisi şu, bu dönem içerisinde tüm GSM operatörlerine bağlı olabilecek şekilde internet hatları üzerinden görüşme temin edilebilecek, mesaj atabilecek, görüntü kaydedebilecek, görüntü atabilecek. Kişinin kendi toplanma alanına gitmesi için bu AFAD aplikasyonunu kişiselleştireceğiz. Evi ile toplanma alanı arasında nasıl gideceğini haritalandıracak. Bir taraftan depremden önce ve sonra yapılması gerekenleri bu aplikasyon anlatacak. Dünyada tek olacağına inandığım bu yeni uygulama inşallah 6 ay içinde tamamlanacak. Buradaki temel amaç depremden sonra yaşanacak can ve mal kayıplarını en az seviyeye indirebilmek" diye konuştu.

- İstanbul

Süleyman Soylu, Bakan, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN SOYLU:  AFAD UYGULAMASINI DA KENDİMİZ YAPACAĞIZ - Son Dakika


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