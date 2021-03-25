Son dakika haberleri... ANKARA-Bakan Soylu AFAD uygulamasının birinci fazı bitti - Son Dakika

Son dakika haberleri... ANKARA-Bakan Soylu AFAD uygulamasının birinci fazı bitti

25.03.2021 15:41
Son dakika haberleri... ANKARA-Bakan Soylu AFAD uygulamasının birinci fazı bitti, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Bakan Soylu: AFAD uygulamasının birinci fazı bittiİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, hazırladıkları AFAD uygulamasının, birinci fazının bittiğini belirterek, "Bir noktaya kadar geldik.

Bakan Soylu: AFAD uygulamasının birinci fazı bitti

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, hazırladıkları AFAD uygulamasının, birinci fazının bittiğini belirterek, "Bir noktaya kadar geldik. Telefonunuza uygulamayı indirdiğiniz andan itibaren enkaz altında kaldığınızda oradaki vatandaşımızı bulabilme, 112'yi arayabilme kabiliyetinde olacak" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, 2021 Afet Eğitim yılı kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ile ayrı ayrı 'Afet Eğitim İşbirliği Protokolü' imzaladı. AFAD'da düzenlenen imza töreninde konuşan Bakan Soylu, geçen sene bir adım atılarak 7 vilayette il afet risk planlarının yapılmaya başlandığını hatırlatarak, "Kollarımızı sıvadık, 81 vilayette bu yıl itibarıyla bunu bitireceğiz. Elazığ ve Malatya'dan sonra biz arama kurtarma akreditasyonu yapmaya başladık. Bunu AFAD koordinasyonunda gerçekleştiriyoruz. Polis Arama Kurtarma Timi kurduk, o da çok başarılı" dedi.

'AFAD UYGULAMASININ BİRİNCİ FAZI BİTTİ?

Hazırladıkları AFAD mobil uygulamasıyla ilgili bilgi veren Bakan Soylu, "Çok güzel bir AFAD uygulaması hazırlıyoruz, birinci fazı bitti. Bir noktaya kadar geldik. Telefonunuza uygulamayı indirdiğiniz andan itibaren enkaz altında kaldığınızda oradaki vatandaşımızı bulabilme kabiliyetinde olacak, 112'yi arayabilme kabiliyetinde olacak. Tüm Türkiye'de entegrasyonu sağlayarak 155'i, 156'yı sadece 112 ile arayacağız. Aynen dünyanın gelişmiş ülkeleri statüsüne geçiyoruz. Bunu depremle de entegre ediyoruz. Afet anında tanımlanmış numaraları arayabilme kabiliyeti olacak. Allah korusun deprem oldu, o uygulamayla beraber telefon sizi toplama merkezine götürecek. 51 milyon vatandaşımıza inşallah bu sene afet eğitimiyle ulaşacağız. Şu ana kadar 3 milyon 691 bin 457 vatandaşımıza yüz yüze eğitim verdik. Hazırladığımız AFAD videosu var. 2 milyon 959 bin 922 vatandaşımız tam zamanlı bu videoyu indirdiler ve izlediler. 49 bin 950 kişiye simülasyon TIR'larımızla birlikte Anadolu'nun birçok vilayetinde eğitim verdik. 360 derece bir afet eğitimi programı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

'ARAKAN'A YARIN EKİPLER GİDİYOR'

Bakan Soylu, AFAD'ın devletin gözde kuruluşu ve Türkiye'nin dünyaya uzanan eli olduğunu belirterek, "Yıllar önce Arakan Müslümanları Bangladeş'e gittiğinde ortak bir sahra hastanesi gerçekleştirildi. Orada Arakan Müslümanlarına 4 bin 570 ev yaptı. 22 Mart tarihinde oradaki evlerin 1337'si yandı. Cumhurbaşkanımız bizlere talimat verdi, yarın askeri kargo uçağıyla ekipler oraya gidiyor. Orada sahra hastanesi hemen hizmete girecek. En kısa zamanda da Arakan Müslümanlarının karşı karşıya kalmış olduğu bu afete de bu millet el uzatmış olacak. İdlib konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden bir hamle daha bekliyoruz" dedi.

'İŞLETMELERİN AFETLERE HAZIR OLMASI GEREKİYOR'

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2020 yılında pandemi ile mücadele ederken, bir yandan da çok sayıda deprem, yangın, sel, çığ gibi doğal afetlerle mücadele edildiğini belirterek, "Afetler sonucunda yaşanan kayıplar, ekonominin büyümesini, ülkenin kalkınmasını, bireylerin gelir dağılımını etkiliyor. Herhangi bir afet durumunda üretimin ve ticaretin en az seviyede etkilenmesi için, işletmelerin de afetlere karşı hazır olması gerekiyor. İş dünyası afetlere karşı ne kadar hazır olursa Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliği o denli kuvvetli olacaktır. Bu yüzdendir ki, oda borsalar hem kendileri hem de üyeleri olan işletmeler için afetlere karşı en iyi şekilde hazır olmalıdır. Bugün AFAD koordinasyonunda, afet ve acil durum farkındalığının artırılarak, afet risklerinin azaltılmasını amaçlayan, yeni bir iş birliğini başlatıyoruz. Bu kapsamda da 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsalarımız aracılığıyla, iş dünyamıza yönelik, hazırlık çalışmaları gerçekleştireceğiz" dedi.

Son dakika haberleri... ANKARA-Bakan Soylu AFAD uygulamasının birinci fazı bitti
Son dakika haberleri... ANKARA-Bakan Soylu AFAD uygulamasının birinci fazı bitti
Son dakika haberleri... ANKARA-Bakan Soylu AFAD uygulamasının birinci fazı bitti
Son dakika haberleri... ANKARA-Bakan Soylu AFAD uygulamasının birinci fazı bitti
Son dakika haberleri... ANKARA-Bakan Soylu AFAD uygulamasının birinci fazı bitti
Son dakika haberleri... ANKARA-Bakan Soylu AFAD uygulamasının birinci fazı bitti
Son dakika haberleri... ANKARA-Bakan Soylu AFAD uygulamasının birinci fazı bitti

Süleyman Soylu, Türkiye, AFAD, 112, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... ANKARA-Bakan Soylu AFAD uygulamasının birinci fazı bitti - Son Dakika


Son Dakika

Mahkeme Pamukkale Turizm'in konkordato sürecini onayladı! Yarım asırlık firma yoluna devam edecek Mahkeme Pamukkale Turizm'in konkordato sürecini onayladı! Yarım asırlık firma yoluna devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çinli Bakanla selamlaşma biçimi görüşmeye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çinli Bakanla selamlaşma biçimi görüşmeye damga vurdu Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken özeleştiri: Daha fazla vatandaşa gitmek gerekiyordu, biz uzun yıllar ihmal ettik Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken özeleştiri: Daha fazla vatandaşa gitmek gerekiyordu, biz uzun yıllar ihmal ettik Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu Hamile kadın yol kenarında ölü bulundu, kardeşi gözaltına alındı Hamile kadın yol kenarında ölü bulundu, kardeşi gözaltına alındı Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler
Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler         
16:00
Reuters'tan ses getirecek Erdoğan-Biden analizi: ABD Başkanı epey zorlanacak Reuters'tan ses getirecek Erdoğan-Biden analizi: ABD Başkanı epey zorlanacak         
15:54
Bir bu eksikti! Küresel tuvalet kağıdı krizi kapıda Bir bu eksikti! Küresel tuvalet kağıdı krizi kapıda         
15:29
Galatasaray, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvuruda bulunduğunu açıklandı Galatasaray, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvuruda bulunduğunu açıklandı         
15:27
Merkez Bankası rezervleri son bir haftada 1,5 milyar dolar arttı Merkez Bankası rezervleri son bir haftada 1,5 milyar dolar arttı         
14:47
Erdoğan onlardan vazgeçmiyor! 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık Erdoğan onlardan vazgeçmiyor! 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık         
14:07
Tekirdağlı iş insanı 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı Tekirdağlı iş insanı 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı         
13:25
Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi         
12:56
İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı         
12:52
Hollanda polisinden öldürülen Türk kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı Hollanda polisinden öldürülen Türk kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı         
12:19
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten yeni aşkını Instagram'dan haykırdı: Niyetimiz neşemizle sevmek olsun Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten yeni aşkını Instagram'dan haykırdı: Niyetimiz neşemizle sevmek olsun         
12:14
Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor         
10:50
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı         
09:53
Ceren Hindistan'dan çocuğunun babası Ümit Aslan'a: Açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın Ceren Hindistan'dan çocuğunun babası Ümit Aslan'a: Açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın         
08:55
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 16:12:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... ANKARA-Bakan Soylu AFAD uygulamasının birinci fazı bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei