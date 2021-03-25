Son dakika haberleri... ANKARA-Bakan Soylu AFAD uygulamasının birinci fazı bitti - Son Dakika

Bakan Soylu: AFAD uygulamasının birinci fazı bitti

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, hazırladıkları AFAD uygulamasının, birinci fazının bittiğini belirterek, "Bir noktaya kadar geldik. Telefonunuza uygulamayı indirdiğiniz andan itibaren enkaz altında kaldığınızda oradaki vatandaşımızı bulabilme, 112'yi arayabilme kabiliyetinde olacak" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, 2021 Afet Eğitim yılı kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ile ayrı ayrı 'Afet Eğitim İşbirliği Protokolü' imzaladı. AFAD'da düzenlenen imza töreninde konuşan Bakan Soylu, geçen sene bir adım atılarak 7 vilayette il afet risk planlarının yapılmaya başlandığını hatırlatarak, "Kollarımızı sıvadık, 81 vilayette bu yıl itibarıyla bunu bitireceğiz. Elazığ ve Malatya'dan sonra biz arama kurtarma akreditasyonu yapmaya başladık. Bunu AFAD koordinasyonunda gerçekleştiriyoruz. Polis Arama Kurtarma Timi kurduk, o da çok başarılı" dedi.

'AFAD UYGULAMASININ BİRİNCİ FAZI BİTTİ?

Hazırladıkları AFAD mobil uygulamasıyla ilgili bilgi veren Bakan Soylu, "Çok güzel bir AFAD uygulaması hazırlıyoruz, birinci fazı bitti. Bir noktaya kadar geldik. Telefonunuza uygulamayı indirdiğiniz andan itibaren enkaz altında kaldığınızda oradaki vatandaşımızı bulabilme kabiliyetinde olacak, 112'yi arayabilme kabiliyetinde olacak. Tüm Türkiye'de entegrasyonu sağlayarak 155'i, 156'yı sadece 112 ile arayacağız. Aynen dünyanın gelişmiş ülkeleri statüsüne geçiyoruz. Bunu depremle de entegre ediyoruz. Afet anında tanımlanmış numaraları arayabilme kabiliyeti olacak. Allah korusun deprem oldu, o uygulamayla beraber telefon sizi toplama merkezine götürecek. 51 milyon vatandaşımıza inşallah bu sene afet eğitimiyle ulaşacağız. Şu ana kadar 3 milyon 691 bin 457 vatandaşımıza yüz yüze eğitim verdik. Hazırladığımız AFAD videosu var. 2 milyon 959 bin 922 vatandaşımız tam zamanlı bu videoyu indirdiler ve izlediler. 49 bin 950 kişiye simülasyon TIR'larımızla birlikte Anadolu'nun birçok vilayetinde eğitim verdik. 360 derece bir afet eğitimi programı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

'ARAKAN'A YARIN EKİPLER GİDİYOR'

Bakan Soylu, AFAD'ın devletin gözde kuruluşu ve Türkiye'nin dünyaya uzanan eli olduğunu belirterek, "Yıllar önce Arakan Müslümanları Bangladeş'e gittiğinde ortak bir sahra hastanesi gerçekleştirildi. Orada Arakan Müslümanlarına 4 bin 570 ev yaptı. 22 Mart tarihinde oradaki evlerin 1337'si yandı. Cumhurbaşkanımız bizlere talimat verdi, yarın askeri kargo uçağıyla ekipler oraya gidiyor. Orada sahra hastanesi hemen hizmete girecek. En kısa zamanda da Arakan Müslümanlarının karşı karşıya kalmış olduğu bu afete de bu millet el uzatmış olacak. İdlib konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden bir hamle daha bekliyoruz" dedi.

'İŞLETMELERİN AFETLERE HAZIR OLMASI GEREKİYOR'

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2020 yılında pandemi ile mücadele ederken, bir yandan da çok sayıda deprem, yangın, sel, çığ gibi doğal afetlerle mücadele edildiğini belirterek, "Afetler sonucunda yaşanan kayıplar, ekonominin büyümesini, ülkenin kalkınmasını, bireylerin gelir dağılımını etkiliyor. Herhangi bir afet durumunda üretimin ve ticaretin en az seviyede etkilenmesi için, işletmelerin de afetlere karşı hazır olması gerekiyor. İş dünyası afetlere karşı ne kadar hazır olursa Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliği o denli kuvvetli olacaktır. Bu yüzdendir ki, oda borsalar hem kendileri hem de üyeleri olan işletmeler için afetlere karşı en iyi şekilde hazır olmalıdır. Bugün AFAD koordinasyonunda, afet ve acil durum farkındalığının artırılarak, afet risklerinin azaltılmasını amaçlayan, yeni bir iş birliğini başlatıyoruz. Bu kapsamda da 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsalarımız aracılığıyla, iş dünyamıza yönelik, hazırlık çalışmaları gerçekleştireceğiz" dedi.