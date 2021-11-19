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Bakan Soylu: Afet yönetiminde eskiye göre çok ciddi tecrübeye sahibiz - Son Dakika

Bakan Soylu: Afet yönetiminde eskiye göre çok ciddi tecrübeye sahibiz

19.11.2021 13:11
Bakan Soylu: Afet yönetiminde eskiye göre çok ciddi tecrübeye sahibiz

Bakan Soylu: Afet yönetiminde eskiye göre çok ciddi tecrübeye sahibizİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin afet yönetiminde eskiye göre çok ciddi fiziki kapasite ve tecrübeye sahip olduğunu söyleyerek, "1804 arama kurtarma personeli, 773 aracı, 23 mobil koordinasyon TIR'ı, 30 arama...

Bakan Soylu: Afet yönetiminde eskiye göre çok ciddi tecrübeye sahibiz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin afet yönetiminde eskiye göre çok ciddi fiziki kapasite ve tecrübeye sahip olduğunu söyleyerek, "1804 arama kurtarma personeli, 773 aracı, 23 mobil koordinasyon TIR'ı, 30 arama kurtarma köpeği, 27 lojistik deposu, 54 destek deposu; bu depolarda yaklaşık 91 bin çadır, 194 bin yatak ve diğer malzemeler her an hazır bulunmaktadır" dedi.

Bakan Soylu, AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen 'Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi ve Eğitimi Kapanış Programı'nda konuştu. Soylu, 'Eren-6' operasyonunun başladığını söyleyerek, "Milletimizin emin bir şekilde hayatını devam ettirmesini sağlamak için gece gündüz mücadele eden; dağlarda, kırsalda terörist peşinde koşan kıymetli güvenlik güçlerimiz, jandarmamız bu sabah itibarıyla 'Eren-6' kış operasyonuna 1060 personelle başlamıştır. Tunceli'de Mercan Dağları bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 6 kadın astsubayımız da görev almaktadır" diye konuştu.

'AFETLERLE TECRÜBE EDİNDİK'Son yıllarda yaşanan afetler sonucu tecrübe edinildiğini söyleyen Bakan Soylu, "Bir taraftan Türk Polis Teşkilatı yaklaşık bir öğünde 10 bin kişilik sıcak yemek verebilecek bir mobil mutfak TIR'ı hazırladı. Yine Jandarma Genel Komutanlığı hazırladı. En son Vakıflar Genel Müdürlüğü hazırladı. Belediyeler Birliği de aynı kapasiteli mobil TIR'ı hazırladı. Muhtarlarımız afet anı ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarımızda bizim sahadaki en önemli rehberlerimizdir. Bu yıl afet eğitim yılı münasebetiyle ulaştığımız vatandaş sayısı 47 milyon 100 bin. Bu önemli bir sayıdır. Pandemi şartlarına rağmen, salgın şartlarına rağmen vatandaşımıza ulaştık. Burada ulaştığımız muhtar eğitimi sayımız 44 bin 268. 50 bini aşkın muhtarım, 44 bin 268'i eğitim almış durumda. Nerede kimin yaşadığını hatta binaların mazisini geçmişte ne yaşandığını, nasıl yapıldığını en iyi muhtarlarımız bilmektedir" dedi.'DEVLETİN DUYMAK İSTEMEDİĞİ SÖZ'Afet anında ve sonrasında kurumlarla yapılacak koordinasyonların önemini vurgulayan Soylu, "Bir devletin duymak istemediği tek söz 'Nerede bu devlet' sözüdür?. Eğer vergisini veren, memleketine sadık, askere giden, her zorlukta devletinin ve milletinin emrinde olan vatandaşlarımıza eğer biz zor zamanında el uzatamazsak onlarla beraber olduğumuzu, devletin sıcaklığını, şefkatini, müdahalesini, onlarla beraber olduğunu hissettiremezsek onların karşı karşıya kaldığı zorluktaki ümitsizliği, gözlerindeki o sönen canlılığı yeniden harekete geçiremezsek Allah muhafaza kayıpları olduğu zaman sırtını sıvazlayıp yanında olduğumuzu hatta hastanede hatta enkazın orada onlar için büyük bir mücadele ettiğimiz edeceğimiz duygusunu onlara vermezsek kapasite anlamında, teknolojik ve konvansiyonel anlamda bu hazırlıkların varlığını onlara hissettiremezsek devlet olma görevini yerine getiremeyiz demektir" diye konuştu. 1804 ARAMA KURTARMA PERSONELİTürkiye'nin afet yönetiminde eskiye göre çok ciddi fiziki kapasite ve tecrübeyle ilerlediğini vurgulayan Soylu, "1804 arama kurtarma personeli, 773 aracı ki bunların içinde 103 tanesi amfibik araçtır, 23 mobil koordinasyon TIR'ı, 30 arama kurtarma köpeği, 27 lojistik deposu, 54 destek deposu; bu depolarda yaklaşık 91 bin çadır, 194 bin yatak ve diğer malzemeler her an hazır bulunmaktadır. Öte yandan AFAD gönüllülük sistemiyle önemli bir insan gücünü de hazırlıyoruz. Halihazırda 377 bin başvuru aldık. Bunlardan 82 bin arkadaşımız eğitimini tamamladı. 162 bin arkadaşımızın da eğitimleri devam ediyor ve AFAD gönüllülerimizin eğitimlerini sürekli güncelleyen, bu irtibatı sürekli canlı tutan bir anlayışı da devam ettiriyoruz" dedi. 'AFAD ACİL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİN'Bakan Soylu, deprem, sel, yangın gibi afetlerde hatları meşgul etmeden kolaylıkla yardım istemek ve vatandaşın yakınlarıyla iletişim kurabilmesi adına 'AFAD Acil Mobil Uygulaması'nın indirilmesini isteyerek, "Afet etkisi altında kalıp hemen ilgili birimlere 112, AFAD, emniyet, sağlık hemen ulaşmak mı istiyorsunuz? Tek tuşla bu imkanınızı kendinizde bir avantaj olarak tutmak mı istiyorsunuz? Hemen AFAD Acil Mobil uygulamasını indirin. Peki deprem olduğunda şaşırmamak, tereddüt etmemek, elini ayağına dolaştırmamak mı istiyorsunuz? Sizi navigasyonuyla beraber ilk toplanma alanına götürecek teknolojik altyapısı çok güçlü olan ve sizin için kişiselleştirilmiş bir sistem mi istiyorsunuz? Hemen AFAD acil mobil uygulamasını indirin. Allah korusun enkaz altında kaldığınızda veya bir afetin etkisi altında kaldığınızda size hemen ulaşılmasını, lokasyonunuzun ve noktanızın hemen belirlenmesini mi istiyorsunuz? AFAD acil mobil uygulamasını hemen indirin" diye konuştu.AB GÖÇ VE GÜVENLİKTEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI İLE GÖRÜŞTÜ

Programın ardın Bakan Soylu, Avrupa Komisyonu Göç ve Güvenlik Politikalarının Koordinasyonundan Sorumlu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve beraberindeki heyeti Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kabul etti. Soylu, basına kapalı toplantıda, Schinas'a GAMER'de kullanılan teknolojiler hakkında bilgi verdi.

Bakan Soylu: Afet yönetiminde eskiye göre çok ciddi tecrübeye sahibiz
Bakan Soylu: Afet yönetiminde eskiye göre çok ciddi tecrübeye sahibiz
Bakan Soylu: Afet yönetiminde eskiye göre çok ciddi tecrübeye sahibiz
Bakan Soylu: Afet yönetiminde eskiye göre çok ciddi tecrübeye sahibiz

Süleyman Soylu, Arama Kurtarma, Türkiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Afet yönetiminde eskiye göre çok ciddi tecrübeye sahibiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu: Afet yönetiminde eskiye göre çok ciddi tecrübeye sahibiz - Son Dakika
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