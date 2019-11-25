Bakan Soylu Afet yönetiminde reform sayılabilecek devrimler ortaya koyduk

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, " Türkiye'nin afet yönetimi noktasındaki organizasyon yapısı üzerinde reform sayılabilecek çok önemli değişimler, gelişmeler ve devrimler ortaya koyduk" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 34 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen 'Asya Afet Azaltma Konferansı'na katıldı. Bakan Soylu, Türkiye'nin, Asya Afet Azaltma Merkezi üyeliğinin geçen yıl gerçekleştiğini hatırlattı. Soylu, Japonya'nın ve diğer Asya ülkelerinin afetlerle alakalı yoğun bir tecrübesi, yüksek bir teknolojik seviyesi ve afetle mücadele kurumlarının olduğunu dile getirerek, dünyada afetlerin yol açtığı zararların, ciddi boyutlarda olduğuna ve giderek de arttığına dikkat çekti. Belçika- Brüksel merkezli Afetlerin Epidemiyolojisi Araştırma Merkezi verilerine göre, 2018 yılında dünya genelinde 68 milyon insanı etkileyen ve 11 bin 804 insanın ölümüyle sonuçlanan 315 doğal afet yaşandığını belirten Soylu, bu afetlerin yüzde 45'i, ölümlerin yüzde 80'i ve bu afetlerden etkilenen insanların yüzde 76'sının Asya Kıtası'nda olduğunu söyledi. Soylu, afetlerin neden olduğu ekonomik kayıpların 131,7 milyar dolar olduğuna işaret ederek, 1989-2003 yılları arasında dünyada toplam 4 bin 129 afet yaşandığını, 2004-2018 yılları arasında bu sayının 5 bin 227 olduğu bilgisini verdi.

'1999 DEPREMİNDEN ÖNEMLİ DERSLER ÇIKARDIK'

1999 Marmara depremindeki yıkımı, o günlerdeki çaresizliği, organizasyon eksikliğini doğrudan sahada yaşadığını ve hissettiğini anlatan Soylu, Türkiye'nin, 1999 depreminden önemli dersler çıkardığına ve bunların pek çoğunu hayata geçirdiğine dikkati çekerek "Türkiye'nin afet yönetimi noktasındaki organizasyon yapısı üzerinde reform sayılabilecek çok önemli değişimler, gelişmeler ve devrimler ortaya koyduk. Bugün Türkiye'de afet yönetimi, AFAD Başkanlığımız eliyle gerçekleştirilmektedir. 1999'da ülkemizde sadece 50 deprem gözlem istasyonumuz vardı. Bugün bu sayı 1100'dür ve halen Avrupa 'nın ikinci büyük deprem gözlem ağına sahibiz. AFAD Başkanlığımızda toplam 5 bin 874 personel, 81 il müdürlüğümüz, 11 birlik müdürlüğü, 26 lojistik depo, 47 de lojistik destek depomuz bulunmaktadır. Ülkemizin sathına tüm unsurlarımızla birlikte yayılmış durumdayız. Geçen yıl 1788 olaya müdahale etmiştik, bu yıl olay sayımız 2 bin 456'dır. Ülkemizde geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 22 bin 899, bu yıl ise 20 bin 940'tır. Tüm Türkiye'de 16 bin 427 toplanma alanımız vardır" ifadelerini kullandı.

'40 BİN GÖNÜLLÜMÜZ VAR'

Bakan Soylu, gönüllülük esasıyla çalışan AFAD'ın gönüllü sayısının 40 bini aştığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bunların ilki 2019 yılını, önümüzdeki yıla da sarkacak şekilde afetlere hazırlık yılı olarak ilan etmekti ve bunu yaptık. Geniş çaplı bir bilgilendirme, eğitim ve farkındalık kampanyası başlattık. İkinci olarak AFAD gönüllülük sistemini kuruyoruz. Dünyada, özellikle Almanya 'da bunun pek çok etkin örnekleri var. Almanya'da yaklaşık 80 bin gönüllü ile çalışıyorlar. Bizde de bu rakam 40 bini aştı. Üçüncü adımımız, AFAD Akreditasyon Sistemi'nin kurulmasıdır. Dördüncüsü, tatbikatlarımızı arttırmak ve bunu alışkanlık haline getirmektir. 2019 yılı içinde 57 il düzeyinde masa başı ve saha tatbikatı, 9 bölgesel masa başı ve saha tatbikatı ile bir ulusal düzeyde tatbikat gerçekleştirdik. Beşinci adımımız, Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformunu oluşturmak ve burada paydaşların ortak aklını harekete geçirmektir. Son olarak da Afet Risklerini Azaltma Sistemi'ni hayata geçirdik. Burada afet risk haritalarını oluşturduk, bunları web tabanlı bir dijital platformda ilgili tüm kurumlarla paylaştık. Ayrıca il afet risk azaltma planlarını hazırladık. Bu sayede ilin yöneticilerinin eline afet risklerinin azaltılmasına dönük bir rehber olmasını sağladık."

'2 BİN 640 KONUT İNŞA EDİLDİ'

Türkiye'de son 2 yılda yapımı tamamlanan afet konut sayıları hakkında da bilgiler veren Soylu "Türkiye'de 2018 ve 2019'da tamamlanan afet konutu sayısı 2 bin 640, inşaatı devam eden konut sayısı ise 3 bin 108'dir. Yani afetin hem öncesini hem afet anını hem de afet sonrasını kapsayan modern bir afet yönetim bilinciyle hareket ediyoruz" diye konuştu.

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ

İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, -