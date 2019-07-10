Bakan Soylu, Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu
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Bakan Soylu, Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:42 Kaynak: İHA
Bakan Soylu, Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kendisiyle ilgili yazıya sert tepki: Suç duyurusunda bulunacağım Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Ali Babacan'a çağrı! Kısa mesafeyi duyunca çılgına dönen taksici, kadın yolcuyu indirmek istedi! Yolcu, o anları kaydetti Cinsel ilişkiye girmek için gitti! Yan odadan iki kişi çıkınca yarı çıplak halde balkona kaçtı