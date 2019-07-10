Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu
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Bakan Soylu, Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu

2 saat önce

Bakan Soylu, Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Süleyman Soylu, Politika
Bakan Soylu, Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Bakan Soylu, Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:42 Kaynak: İHA
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