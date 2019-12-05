Bakan Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Kayumi ile görüştü

Görüşmede, güvenlik, düzensiz göçle mücadele ve iki ülke arasındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

Bakan Soylu'nun makam odasındaki görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

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