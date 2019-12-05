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Bakan Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Kayumi ile görüştü
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:06 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi ile görüştü.
Soylu, Kayumi'yi Bakanlık girişinde karşıladı. Kayumi'nin şeref defterini imzalamasının ardından görüşmeye geçildi.
Bakan Soylu'nun makam odasındaki görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.
Görüşmede, güvenlik, düzensiz göçle mücadele ve iki ülke arasındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.
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