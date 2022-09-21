Bakan Soylu Afrin'de 12 kilogram C4 patlayıcı ele geçirildi
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Afrin'de eylem yapmak üzere Münbiç'ten gönderilen 12 kilogram C4 patlayıcının ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde; Hatay emniyet ve Afrin Suriye Görev Gücü'nün operasyonuyla, Afrin'de eylem yapmak üzere PKKPYD YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen; 12 kilogram C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda emeği geçen ekiplerimize tebrikler ifadelerini kullandı. (DHA)
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