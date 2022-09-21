Bakan Soylu, Twitter 'daki hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde; Hatay emniyet ve Afrin Suriye Görev Gücü'nün operasyonuyla, Afrin'de eylem yapmak üzere PKKPYD YPG 'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen; 12 kilogram C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda emeği geçen ekiplerimize tebrikler ifadelerini kullandı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu Afrin'de 12 kilogram C4 patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

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