İçişleri Bakanı Soylu, AGİT PA Başkanı Cederfelt ile görüştü - Son Dakika

Aktaş'ın da hazır bulunduğu görüşmede, terörle mücadele, düzensiz göç ve sınır güvenliği konuları ele alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Başkanı Margareta Cederfelt ile bir araya geldi.

Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi