Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: Ağrı'da 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi (1)
Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Ağrı'da 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi (1) - Son Dakika

Bakan Soylu: Ağrı'da 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi (1)

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da sabahtan bu yana devam eden operasyonda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Bakan Soylu: Ağrı'da 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi (1), System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da sabahtan bu yana devam eden operasyonda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personeli Hizmet İçi Eğitim Programı'nın açılışında konuştu. Bakan Soylu, Ağrı'da PKK'ya yönelik sabahtan beri yürüyen bir operasyon olduğunu belirterek, "Daha da devam ediyor. Başka bir yerden aldığımız bilgiyi değerlendirerek emniyet ve jandarmanın yürüttüğü operasyon kapsamında 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" dedi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:47 Kaynak: DHA
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