İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hake getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi.



Antalya'da katıldığı bir programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programda kendisine gelen bir telefon sonrası Ağrı'da yürütülen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, "Ağrı'da sabahtan beri yürüyen bir operasyon var. Başka bir yerden aldığımız bilgiyi değerlendirerek emniyet ile Jandarma Komutanlığımızın düzenlediği operasyonla 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bunların hepsi, kendine ait oluşturulan gelişmiş takip yöntemleri, izleme yöntemleri, en önemlisi de analiz yöntemleriyle gerçekleşmektedir" şeklinde konuştu.



Soylu, bölgede operasyonların devam ettiğini aktardı.



Ağrı Tutak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, İl Emniyet Müdürlüğünce de destek verilen operasyonda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri DNA testi sonucu tespit edilecek. - ANTALYA