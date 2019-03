Bakan Soylu: "Ağrı'da Dünyanın En Büyük Markalarından Birisinin Ortadoğu'daki Üretim Merkezinin...

CerModern'de düzenlenen "Projem Türkiye Mülki ve Yerel Yönetimlerde Yeni Fikirler ve Örnek Uygulamalar Yarışması" ödül töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , " Ağrı 'da dünyanın en büyük markalarından birisinin Ortadoğu'daki üretim merkezinin temelini attık" dedi.Vatandaşların hayatını kolaylaştırarak farkındalık oluşturabilecek ve kendi alanlarında örnek olabilecek projelerin teşviki amacıyla ilk kez "Projem Türkiye Mülki ve Yerel Yönetimlerde Yeni Fikirlere ve Örnek Uygulamalar Yarışması" düzenlendi. Cermodern'de düzenlenen yarışmanın ödül törenine Türkiye'nin her bölgesinden yerel yöneticiler katıldı. İçişleri Bakanlığı , Türkiye'de bulunan tüm valilik, kaymakamlık ve belediyelerin iş birliğinde gerçekleştirilen projenin ödül töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , şehirlerin insanı etkilediğini kaydederek, "Şehirler aslında içinde yaşayan insana yeni bir kimlik verir, davranış düşüncesini şekillendirir. Mimar Sinan yüzyıllar sonra bile hayatımızda değil midir? Bizim şehirlerimizdeki izler aslında bizi biz yapan izlerdir. Batı medeniyetini Doğu medeniyetinden ayıran belki de en temel farklardan birisi budur. Biz boş çöllere gidip veya oradaki yerlileri katledip, üstüne çiftlikler kurup, Afrika 'dan köleler getirip sonra da adına medeniyet demedik. İstanbul 'da bazı tarihi binaların köşelerinde binanın çevresindeki taşlardan bir tanesi minyatür şeklinde yontulup oraya monte edilmiştir. Süs olsun diye değildir. Kuşlar konsun, orada barınsın diye. Köprü medeniyetimizin şehirlere koyduğu her taşın bir anlamı vardır. İnsanlara bir ruh, karakter verir" ifadelerini kullandı."Terör örgütünü güçlendirenler şehirleri de kimliksizleştirmek istemektedirler"Bakan Soylu, şehrin insanla bütünleşmesine engel olan ve dokusunu zedeleyen yönetimlerin medeniyetin temellerine de zarar verdiğini belirterek, insanların sokağa adım attığı andan itibaren şehirle ve onu yönetenlerle muhatap olduğunu dile getirdi. Doğu ve Güneydoğu'da şehirlere zarar veren teröristlerin şehirlerin ne anlama geldiğini aslında çok iyi bildiklerinin altını çizen Soylu, " Diyarbakır Ulu Cami'yi tahrip ettiler. Bunlar rastgele seçilmiş hedefler değildir. Sur 'u, Şırnak 'ı, Cizre 'yi, Hakkari 'yi yakıp yıkmaya niyet edenler, buraların ne anlama geldiğini bilmiyor değildir. Terör örgütünü güçlendirenler, aslında şehirleri de kimliksizleştirmek istemektedirler. Biz teröristle her zaman mücadele ederdik ama şehirlerimizin ruhunu kaybetmeyi göze alamazdık. O yüzden buna müsaade etmedik. Hizmet gaspına da müsaade edemezdik ve etmedik. Bir aralar öz yönetim diye bir zırvalık çıkarmışlardı. Şehir, belediye önemli bir şeydir" şeklinde konuştu."Diyarbakır'daki turist sayısı 2018'de 421 bin 380'e yükseldi"Birçok seçimde aday olduğunu fakat hiçbirinde bu kadar büyük bir gayret ortaya koymadığını vurgulayan Bakan Soylu, şunları kaydetti:"Bir sürü seçimde adaylığım oldu ama hiçbir seçimde bu kadar büyük bir gayret ortaya koymadım. Çünkü burada korumaya çalıştığımız şey ülkemizin geleceğiyle ilgilidir. Benim vicdanım rahattır. Hizmet üretemeyen bir yapıdan şehir ve insan etkileşimini verimli hale getirmek için bu salondaki arkadaşlarımızın emeği ve gayretleriyle çalıştık. Bir yandan terörle mücadelede kolluk noktasında sonuç alıyoruz. Öte yandan merkezi yönetim ve yerel yönetimlerde teröristlerle mücadele ediyoruz. Bunu en çok çocuklarımız için yaptık. Bu dönüşümü huzur ve refahı hak eden milletimiz için yaptık. Doğuyla batı arasında hizmet farkı olmaması için yaptık. Yaptığımız yaklaşık 7,5 milyarlık yatırımdan o bölgenin insanları sadece günlük hayatta istifade etmedi, aynı zamanda bölge cazibe merkezine dönüştü. Türkiye'nin kalkınmasında artık Doğu ve Güneydoğu da topa girmiştir. Yüksekova Havalimanı'na gelen yolcu sayısı 2016'da 37 bin 720'ydi. 2017 yılı sonunda sayı 153 bin 700'e çıktı. 2018 sonundaysa sayı 190 bin 815 oldu. Diyarbakır'daki turist sayısı 2017'de 276 bin 146'ydı. 2018'de ise 421 bin 380'e yükseldi. Şehirlerimize hem fiziki alt yapı hem de sosyal belediyecilikle ilgili yatırımlar yaptık."Dün Bitlis Eruh 'ta bulunduğunu belirten Soylu, Eruh'un Türkiye'in batısından da daha çok gelişerek bir cazibe merkezi haline geldiğini belirtti. Parklar, kültür merkezleri ve kütüphanelerle gençlerin ilgi odağı gelen merkezler yaptıklarını dile getiren Soylu, eğer bu merkezler yapılmasaydı bölgedeki gençlerin terör örgütleri tarafından terörist olarak yetiştirilebileceğini belirtti."Ağrı'da dünyanın en büyük markalarından birisinin Ortadoğu'daki üretim merkezinin temelini attık"Ağrı'da dünyanın en büyük markalarından birisinin Ortadoğu'daki üretim merkezinin temelini attıklarını açıklayan Soylu, merkezde 5 bin kişinin çalışacağını kaydetti. Bu rakamın giderek artacağını ve 9 bine yükseleceğini dile getiren Soylu, Bitlis'te de 15 bin kişilik bir tekstil kent kurulduğunu belirterek, "Dün Ağrı'ya gittik. Doğu ve Güneydoğu'nun en temel meselelerinden birisi istihdam. Dün dünyanın en büyük markalarından birisinin Ortadoğu'daki üretim merkezinin temelini attık. 5 bin kişi çalışacak. 5 bin kişilik bir rakam bir hamlede ulaşılabilecek bir rakam değildir. Şu anda yapılan tekstil kentteki bin kişinin çalışmasına ben şahit oldum. Tekstil kentteki modern ortamla beraber yakın bir zamanda istihdam sayısı 9 bine çıkacak. Bitlis'te de 15 bin kişilik bir tekstil kent kuruluyor. Ülkemizin her bölgesi için attığımız adımların daha başındayız. Türkiye'nin üretimine, ekonomisine, bütünleşmesine katkı sağlayacak bir anlayış oradan yükselmektedir. Biz iddialı bir milletiz. Bu iddiamızı ilerleyerek sürdürebiliriz. Eğer her gün, bir gün öncekinden daha fazla ilerlemiyorsak eksikteyiz ve yanlıştayız" açıklamasında bulundu."Bizi tarihimizden ayırmak istiyorlar"Soylu, Yüksekova Havalimanı yapılırken 507 kez teröristler tarafından saldırı düzenlendiğini açıklayarak, havalimanının açılacağı hafta teröristler tarafından esnafa tehdit mektupları bırakıldığına dikkat çekti. Teröristlerin ve temsilcilerinin Türk milletini köklerinden ayırmak istediklerini vurgulayan Soylu, "Yüksekova Havalimanı yapılırken 507 kez saldırdılar. Açılacağı hafta sonrasında esnafa teker teker pusula bırakıp, uçağa binmeyeceksiniz diye tehdit mektupları bıraktılar. Uçağa ilk önce tehdit mektupları bırakanların Türkiye'deki uşağı Pervin Buldan bindi. VİP kullanarak bindi. Ben bunlara karakterden yoksun diyorum da yanlış mı yapıyorum. Bizi tarihimizden ayırmak istiyorlar. Mezhepsiz, köksüz, medeniyetsiz ortada bırakmak istiyorlar. Bunların amaçları bellidir. İlkeleri yoktur, karakterleri yoktur, haysiyetleri yoktur, vicdanları yoktur" dedi."Projelerde hoşuma giden bir özellik toplumdaki tüm sorunlara dokunan projeler olmasıdır"Türkiye'nin kalbiyle, vicdanıyla, dürüstlüğüyle güçlü adımlar atan yerel yöneticilere ihtiyacı olduğuna değinen Soylu, iyi bir yöneticinin şehrin tipini değiştirerek şehri canlandırması gerektiğini belirti. Soylu, gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak için çok daha başarılı projelere imza atılması gerektiğini kaydederek, "Yerelde üretilen projeleri çok önemsiyorum. 8 bakanlıktan alanında yetkin kişilerin yer aldığı proje değerlendirme kurulumuz, bin 102 proje arasından zorlanarak bir seçim yaptı ve 51 projeyi ödüle layık buldu. Bu proje sadece yeni farkındalıklar oluşturarak örnek projelerin yaygınlaştırılmasını sağlamanın yanı sıra, paydaşların daha geniş bir perspektiften bakmasına da yardımcı olacaktır. Projelerde hoşuma giden bir özellik, toplumdaki tüm sorunlara dokunan projeler olmasıdır" dedi.İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Hüseyin Kürşat Kırbıyık 'ın da katıldığı programın sonunda Soylu, proje sahiplerine ödüllerini verdi. - ANKARA