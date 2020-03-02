Bakan Soylu: Ağrı'da teröristler kıstırıldı, çatışma devam ediyor - Son Dakika

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Bakan Soylu: Ağrı'da teröristler kıstırıldı, çatışma devam ediyor
6 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roketin ardından, teröristlerin kıstırıldığını ve çatışmanın devam ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:32 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roketin ardından, teröristlerin kıstırıldığını ve çatışmanın devam ettiğini açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" dedi.
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