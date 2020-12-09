Bakan Soylu, Ağrılı vatandaşlarla telefonla görüştü - Son Dakika

Ağrı Valisi Osman Varol, Doğubayazıt'ta Örtülü köyünde gerçekleştirdiği incelemeleri sırasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile vatandaşları telefonla görüştürdü.

Doğubayazıt'ın Örtülü köyünde bulunan, 5 bin adet meyve ağacından oluşan, 32 dönümlük çiftlikte incelemelerde bulunan Vali Varol, İçişleri Bakanı Soylu ile çiftlik sahibi Abdulkadir Ardin'i telefonla görüştürdü. Çiftlik sahibi Ardin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Ağrı'ya davet etti. Bakan Soylu ise Vali Varol'a, "Bir dahaki sefere beraber gidelim" dedi.

Kayısı, badem, armut, elma, ceviz ve ayva ağaçlarından oluşan çiftliği gezerek bilgi alan Vali Varol, bereketli toprakları, nehirleri, ovaları, dağları ve yaylaları ile Ağrı'nın tarım sektöründe önemli potansiyele sahip olduğunu ve bu tür girişimlerin devlet tarafından her zaman destekleneceğini belirtti.

(İHA)