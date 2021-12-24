Bakan Soylu, AK Parti'li belediye başkanlarına Bakanlık çalışmalarını anlattı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda Bakanlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kızılcahamam'da Eliz Otel'deki toplantı kapsamında sunum yapan Soylu, bölücü terör örgütü PKK ile mücadeleye değinerek 2021'in, PKK'ya katılımın en az olduğu yıl olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye karşı yürütülen mücadeleye ilişkin son rakamları da veren Soylu, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve operasyonlar hakkında belediye başkanlarını bilgilendirdi.

"Şehirlerin aydınlatılması suç oranını düşürüyor." diyen Soylu, bu konuda belediyelere iş düştüğü yönünde uyarıda bulundu.

Kadına yönelik şiddetle mücadele verilerini de paylaşan Soylu, "KADES uygulamasını indiren kişi sayısı, 3 milyon. Bu rakamlarla 2021 hedeflerine ulaşıldı." dedi.

Soylu, kentlerdeki kadın konukevlerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmaların hızlandırılması konusunda da belediyelere çağrı yaptı.