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Son dakika haberi... BAKAN SOYLU, AK PARTİ'Lİ CEYLAN'IN BABASININ CENAZESİNE KATILDI - Son Dakika

Son dakika haberi... BAKAN SOYLU, AK PARTİ'Lİ CEYLAN'IN BABASININ CENAZESİNE KATILDI

02.02.2022 14:37

Son dakika gelişmesine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın babası İsmet Ceylan'ın (85) cenaze törenine katıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın babası İsmet Ceylan'ın (85) cenaze törenine katıldı.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın babası İsmet Ceylan, dün Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Ceylan'ın cenazesi, defin için merkeze bağlı Yeşilyayla köyüne götürüldü. Öğle vakti kılınan cenaze namazına; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, ilçe belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı. İsmet Ceylan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Son dakika haberi... BAKAN SOYLU, AK PARTİ'Lİ CEYLAN'IN BABASININ CENAZESİNE KATILDI
Son dakika haberi... BAKAN SOYLU, AK PARTİ'Lİ CEYLAN'IN BABASININ CENAZESİNE KATILDI
Son dakika haberi... BAKAN SOYLU, AK PARTİ'Lİ CEYLAN'IN BABASININ CENAZESİNE KATILDI
Son dakika haberi... BAKAN SOYLU, AK PARTİ'Lİ CEYLAN'IN BABASININ CENAZESİNE KATILDI
Son dakika haberi... BAKAN SOYLU, AK PARTİ'Lİ CEYLAN'IN BABASININ CENAZESİNE KATILDI

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Süleyman Soylu, AK Parti, Cenaze, Çorum, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... BAKAN SOYLU, AK PARTİ'Lİ CEYLAN'IN BABASININ CENAZESİNE KATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... BAKAN SOYLU, AK PARTİ'Lİ CEYLAN'IN BABASININ CENAZESİNE KATILDI - Son Dakika
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