Bakan Soylu Aldıkları nefesi bile takip ediyoruz - Son Dakika

Bakan Soylu Aldıkları nefesi bile takip ediyoruz

Bakan Soylu Aldıkları nefesi bile takip ediyoruz (2)ŞEHİTLERİN İSİMLERİNİ OKUDU, DUYGUSAL ANLAR YAŞADIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki anma törenin ardından Gölbaşı ilçesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı...

Bakan Soylu Aldıkları nefesi bile takip ediyoruz (2)

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ŞEHİTLERİN İSİMLERİNİ OKUDU, DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki anma törenin ardından Gölbaşı ilçesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı yerleşkesine geçti. Buradaki anma töreninde şehit fotoğraflarının önüne karanfil bırakan Bakan Soylu, daha sonra programa katılan şehit aileleri ve gazilerin masalarını gezerek sohbet etti. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde burada 44'ü Özel Harekat, 7'si Havacılık Dairesi Başkanlığından olmak üzere 51 kişinin şehit düştüğünü hatırlatan Bakan Soylu, şehitlerin isimlerini okuyarak yoklama aldı. Bakan Soylu, şehitlerinin isimlerin okurken gözyaşlarına hakim olamadı.

'PKK'YA OPERASYON ÜZERİNE OPERASYON YAPIYORUZ'

Daha sonra konuşmasına devam eden Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet diledi. Soylu, Onları aramızdan ayrılarak bizi eksiltmediler, bilakis bizi bereketlendirdiler. Bize güç, kuvvet verdiler. 15 Temmuz'dan sonra bu ülkeye hep beraber bakalım. O meczubun, ahlaksız beddualarının hiçbiri tutmamıştır. Özel Harekat Başkanlığımız 15 Temmuz öncesi 6 bin kişiydi bugün 23 bin. Emniyet teşkilatımızın, jandarmamızın, sahil güvenlik komutanlığımızın tamamı öyle. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sınır ötesinde operasyon üstüne operasyon yapıyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatında hiç kimse yanımıza yaklaşamadı. Jandarmamız, polis özel harekatımızla birlikte PKK'ya operasyon üzerine operasyon yapıyor. Libya'da biz varız, Doğu Akdeniz'de biz varız. Mühendislerimiz, işçilerimiz, insansız hava araçlarını, helikopterlerimizi üretip terörle mücadeleye omuz veriyor. Doktorlarımız, dünyanın aciz kaldığı virüs mücadelesine karşı ayakta. Koskoca gelişmiş ülkeler bir bez maske için korsanlık yaparken bu ülkede hiçbir şeyin sıkıntısı çekilmedi. Bu devletin jandarması, polisi, memuru, vatandaşının kapısına kadar market alışverişini götürdü. Şimdi birisi bana söylesin, 15 Temmuz bizden bir çakıl taşı koparabilmiş midir, bizi fakirleştirebilmiş midir, bizi aciz, bizi güçsüz kılabilmiş midir Hayır sadece içimizi acıtmıştır dedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu Aldıkları nefesi bile takip ediyoruz - Son Dakika
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