Bakan Soylu: "Alınan tedbirlerle trafikte ölümler yüzde 32 azaldı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Eyüp İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bayramlaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Eyüp İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bayramlaştı. Yılbaşından beri alınan tedbirlerle trafikte ölümlerin yüzde 32 azaldığını ifade eden Bakan Soylu, "Bayramdan önce bütün yollarımızda, 10 kilometre bir vatandaşlarımızı huzurlu şekilde bir köylerine, tatillerine, kasabaların gitmelerini sağlayabilmek için denetimlerimizi ve tedbirlerimizi ortaya koyduk. Dönerken de bunu gerçekleştireceğiz" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı vesilesiyle AK Parti Eyüp İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bayramlaştı. Bakan Soylu'ya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve teşkilat yöneticileri eşlik etti. Bakan Soylu, partililerle tek tek selamlaşarak bayramlarını kutladı.



"Türkiye hızla yolunda devam ediyor"



Bayramlaşma programında ilk olarak söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Kaya, "Sözlerimin hemen başında sizlere Sayın Cumhurbaşkanımın selamlarını iletmek istiyorum. Ben de artık bir Eyüplü'yüm. Seçim çalışmalarında da birlikte çalıştık. Rabbim inşallah bu bayramda dünyanın bütün coğrafyalarında acı çeken mazlum kardeşlerimizin acısını hafifletsin. Türkiye'de yapılan bütün kumpaslara, terör örgütlerinin hepsinin bir olmasına, ekonomik saldırılara rağmen yoluna Türkiye hızla yolunda devam ediyor. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda bütün gönülleri kucaklayarak, yürüyeceğiz ve devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Programda konuşan Bakan Soylu, 31 Mart seçimlerini hatırlatarak, "Bizim parolamız çok çalışmaktır. Önemli olan yarına bir eser bırakabilmektir. Bunu sağlayan bir davanın unsurlarıyız. Daha yeni başladık. Sizlere çok teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta büyük bir başarıya imza attınız. Şimdi sorumluluğumuz daha fazla. Her birimiz, sandığa gidip bize oy verenlerin beklentilerini yerine getirebilmek için çok çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.



"Adam biriktirmek zorundayız"



Siyasette 5 yılın çok uzun olmadığını vurgulayan Soylu, "Ne yapıp yapmadığımız milletimiz tarafından değerlendirilir. Siyasetin önemli bir özelliği vardır, adam biriktirmek zorundayız. Doğası çok olan bir beldenin insanlarısınız. Burada çok fazla çalışmak, hem öteki dünya hem bu dünya için kazançtır. Yorgunluğunuzu alacak, milletin duasıdır. Önümüzde hükümetimiz açısından 4 koca yıl var. Belediye açısından 5 yıl var. İkisini bir araya getirip gücümüzle kuvvetimizle çok daha çalışacağız. Çok hedeflerimiz var. İnşallah teker teker gerçekleştireceğiz. Doğu Akdeniz'den etrafımızda coğrafyanın barışa ve huzura erişmesine kadar Türkiye'de güçlü ve dev adımlar atmaya kadar, üretimimizden ihracatımıza kadar bütün hedeflerimize teker teker, üniversitelerimizde yetişecek güzel evlatlarımızın Dünya'ya milletimizin sesini duyurmaya kadar çok hedefimiz var" dedi.



"Aynı denetimleri yapacağız"



Yılbaşından itibaren trafikle ilgili alınan tedbirlere değinen Soylu, "Almış olduğumuz tedbirlerle trafikte ölümlerde yüzde 32'lik bir azalma oldu. Bunu hep beraber çok daha iyi bir noktaya taşımak durumundayız. Bayramdan önce bütün yollarımızda, 10 kilometrede bir vatandaşlarımızı huzurlu şekilde bir köylerine, tatillerine, kasabaların gitmelerini sağlayabilmek için denetimlerimizi ve tedbirlerimizi ortaya koyduk. Dönerken de bunu sağlayacağız ve gerçekleştireceğiz. Her şeyimiz var. Helikopterimiz var. Havadan denetim yapabiliyoruz. Dronelarımız var. Araçlarımız, motosikletimiz var. Polisimiz, jandarmamız var. Her biri bu denetimlerde özellikle kazaların olmaması için büyük çaba sarf ediyor" diye konuştu.



Bakan Soylu'nun konuşmalarının ardından partililer, teşkilat binasının önünde bayramlaştı. - İSTANBUL

