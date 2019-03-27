Bakan Soylu: "Allah'ım Bizi Size Mahcup Etmesin"
1 saat önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve belediye başkan adaylarının varandaşları selamlaması TOKAT - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat'ın Zile ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:30 Kaynak: AA
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