Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "Allah'ım Bizi Size Mahcup Etmesin"

Bakan Soylu: "Allah'ım Bizi Size Mahcup Etmesin"

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve belediye başkan adaylarının varandaşları selamlaması TOKAT - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat'ın Zile ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve belediye başkan adaylarının varandaşları selamlaması TOKAT - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat'ın Zile ilçesinde vatandaşlara hitap etti. (8)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:30 Kaynak: AA

Zile, Tokat, Süleyman Soylu, Güncel
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