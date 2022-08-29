Afyon haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar." dedi.

Erdoğan, Zafer Meydanı'nda düzenlenen Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, demokrasiden özgürlüklere, ulaşımdan eğitime, sağlıktan tarıma, sosyal yardımlardan ekonomiye, savunma sanayisinden diplomasiye kadar her bir başlıkta Türkiye'ye çağ atlattıklarını söyledi.

Afyonkarahisar'a son 20 yılda yapılan yatırımların tutarının 34 milyar lirayı geçtiğini belirten Erdoğan, "Bay Kemal, böyle lafla olmuyor, icraat icraat... Eğitimde 3 bin adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize ikinci devlet hastanesini elhamdülillah, aynı şekilde ikinci devlet üniversitesi olarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini kurduk. Gençlik ve sporda 11 bin 588 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları kazandırdık. Toplam 57 adet spor tesisi inşa ettik. Afyonkarahisar, himayemizde 4 yıldır Dünya Motokros Şampiyonası'nda yüz binlerce yerli ve yabancı konuğu burada misafir ediyor." diye konuştu.

Erdoğan, bu önemli organizasyonun spor aracılığıyla Afyonkarahisar'ın ve Türkiye'nin tanıtımına, turizme ve ekonomiye katkı sağladığını ifade ederek, sosyal yardımlar kapsamında Afyonkarahisarlı ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 3 milyar lira tutarında kaynak aktardıklarını kaydetti.

Sağlıkta toplam 1341 yataklı 23 hastaneyle birlikte 53 sağlık tesisi yaptıklarını belirten Erdoğan, "Çobanlar, Başmakçı, Bolvadin, Emirdağ ve Dinar Haydarlı Devlet Hastanelerinin de içinde olduğu toplam 21 sağlık tesisimizin ihale, proje ve arsa aşaması devam ediyor. Çevre ve şehircilikte Afyon'da TOKİ eliyle 9 bin konutu tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 1359 sosyal konutun yapımına devam ediyoruz. Afyon'da aralarında Garnizon Millet Bahçesi'nin de olduğu toplam 9 millet bahçesi projemiz var. Bunlardan 4'ünün yapımına devam ediyoruz, 5'inin yapımına ise en kısa sürede başlayacağız." dedi.

"Afyonkarahisar Ankara arası 1,5 saate düşecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ikinci Kapadokya" olarak anılan Frigya vadilerinin, Anadolu'nun açık hava müzesine dönüştürülmesi için büyük bir çevre düzenlemesi yürüttüklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bölgemizde kültür ve termal turizme dayalı olarak turizmin geliştirilmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Tescilli 600 konağın 400'ünün restorasyonunu tamamladık. Ulaştırmada 2002 yılına kadar Afyonkarahisar'a 54 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz bunu 531 kilometre ilaveyle 585 kilometreye çıkardık. Afyonkarahisar sınırları içerisindeki demir yollarını yeniledik. Gar binasını restore ettik. Ankara-Afyonkarahisar- İzmir yüksek hızlı tren hattının yapımı sürüyor. Bu hattın 2025 yılında tamamlanmasıyla Afyonkarahisar Ankara arası 1,5 saate, İstanbul 3,5 saate, İzmir 2 saate düşecek. Tarım ve ormanda Afyonkarahisar'a 43 adet baraj, 26 adet gölet inşa ettik. 7 baraj ve bir gölet daha inşa ediyoruz. Sulama projeleriyle Afyonkarahisar'da 742 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece yıllık 1,1 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. Yapımı süren 13 sulama tesisimiz ile toplam 34 bin dekar araziyi daha sulayacağız."

"Üreticilerimizi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz"

Afyonkarahisarlı çiftçilere toplam 3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Küresel krizlerden kaynaklı hayat pahalılığı karşısında üreticilerimizi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Bu sene tarım ürünlerinde çok yüksek alım fiyatları açıklayarak çiftçimizin yüzünü bir kez daha güldürdük. Yağışların da bol olmasıyla hamdolsun verimli bir hasat dönemi geçiriyoruz. Tüm dünyanın içinde sürüklendiği bu fırtınadan ülkemizi daha güçlü bir şekilde sahil-i selamete çıkaracağız. Sanayi ve teknolojide Afyon'a 3 yeni organize sanayi bölgesi, bir teknopark, bir araştırma geliştirme merkezi kurduk. Enerjide Afyonkarahisar, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dinar, Emirdağ, Erkmen, Evciler, İscehisar, Sandıklı, Susuz ve Şuhut'u doğal gazın konforuyla tanıştırdık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek birkaç yıl içinde diğer ilçe ve beldelere de doğal gaz arzı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Muhalefet tüm mesaisini, birbirlerinin kuyusunu kazmaya, yalan ve iftira siyasetiyle ülkenin altını oymaya harcarken biz, sizlerle birlikte 85 milyonun tamamına hizmet götürüyoruz. Toplanıp dağılmaktan başka hiçbir maharetleri var mı? Kendi sığ gündemleriyle baş başa bırakıp biz işimize bakıyoruz." diye konuştu.

Afyonkarahisar ve ilçelerinde toplam 4 milyar 67 milyon liralık yatırımı bugün aynı zamanda resmi olarak hizmete aldıklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Toplu konuttan altyapı yatırımlarına, eğitimden sağlığa, emniyetten spor tesislerine, çevreden sulama projelerine varıncaya kadar toplam 222 eseri şehrimize kazandırıyoruz. Her biri ülkemize hizmet sevdamızın birer nişanesi olan bu yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserleri Afyonkarahisar'a kazandıran bakanlarımızı, valiliğimizi, il özel idaremizi, Afyon Belediyemizi, ilçe belediyelerimizi, üniversitelerimizi canıgönülden tebrik ediyorum. İnşallah sizlerin desteği ve duası yanımızda olduğu müddetçe Afyon'la birlikte tüm Türkiye'ye eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz. Biz bu yola sizlere hizmetkar olmak için çıktık. Sizlere efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bu yatırımları sizlerle beraber yaptık. Ülkemizi başarıdan başarıya sizlerle beraber koşturduk. Türkiye'nin ayağına vurulan asırlık prangaları yine el ele vererek, güç birliği yaparak hep beraber kırdık. Siz bize güvendiniz, inandınız, bizi mücadelemizde yalnız bırakmadınız. Biz de size olan şükran borcumuzu hep daha çok çalışarak, daha çok eser ve hizmet üreterek ödedik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2023'te gelecek asrına yön verecek tarihi bir seçim yaşayacağına işaret ederek, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023 imtihanından da alnımızın akıyla geçerek, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Sizlerden 2023'e giden kritik süreçte birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize daha fazla sahip çıkmanızı bekliyorum." dedi.

"Umutlarını bayat senaryolara bağlamış durumdalar"

"Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların ibadethanelerimizi ve imam hatip okullarımızı da hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar. Yıllarca tahkir ettikleri milletimizi bu sefer tahrik ederek, sinsi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Yıllarca 'bidon kafalı', 'makarnacı', 'kömürcü' diyerek aşağıladıkları insanlarımızı bu sefer tehditlerle sindirmek ve ürkütmek istiyorlar. Uyanık olacak ve hiçbirimiz buna fırsat vermeyeceğiz. Millet olarak aynı delikten tekrar asla ısırılmayacağız. Kardeşliğimize daha sıkı sarılarak muhabbetimizi daha güçlendirerek bu oyunları boşa çıkarmak hepimizin boynunun borcudur. Bugüne kadar Afyon milli iradeden yana duruşuyla tüm Türkiye'ye örnek olmuştur. Afyonlu kardeşlerimin 2023'te de emaneti ehline vereceğine inanıyorum. Şimdi buradan öyle bir ses verelim ki Türkiye'ye kefen biçenlerin yüreği titresin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydandaki vatandaşlara seslenerek, "Afyon, ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozmaya var mısın? Afyon, 2023'te yine tarih yazmaya var mısın? Afyon, gece gündüz demeden kapı kapı dolaşmaya var mısın? Afyon, büyük ve güçlü Türkiye sevdasına sahip çıkıyor musun? Rabbim hepinizden razı olsun. Coşkunuz, sevdanız ve aşkınız için her birinize teşekkür ediyorum. Bu kardeşinizi bağrınıza bastığınız için bizi muhabbetle kucakladığınız, bize güvendiğiniz ve inandığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Notlar

Alana, "Açtın tahıl koridorunu, gösterdin insanlığın umudu olduğunu. Tüm dünya biliyor kimsesizlerin sesi olduğunu", "Afyonluyuz kaymak yeriz. Sofrada sucuk, dağda mermeriz. 10 tane 6'lı masa olsa biz yine Reis deriz", "Kale sağlam Reis", "Afyon'dan çıktık bu yola, sevdalıyız bu vatana. 7 düvel bir olsa da AK Kadınlar yanında." yazılı pankartlar asıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti genel başkan yardımcıları ile bazı AK Parti ve MHP milletvekilleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir Yüksek Hızlı Tren Üstyapı İşleri Temel Atma Töreni için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afyonkarahisar Çay Barajı Açılış Töreni için Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile canlı bağlantı yaptı.

Açılışları yapılan tesislerin bulunduğu yerlerde kurdelelerin kesilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye davet ettiği çocuklar ve beraberindekilerle, kurdele keserek tüm eserlerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

(Bitti)