Bakan Soylu: Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu: Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler ele geçirildi

14.06.2022 14:45
Bakan Soylu: Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda arkadaşlarımız Afrin'de, Amanoslar'a sızmak isteyen teröristleri silahlarıyla beraber ele geçirdi" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda arkadaşlarımız Afrin'de, Amanoslar'a sızmak isteyen teröristleri silahlarıyla beraber ele geçirdi" dedi.

Bakan Soylu, Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı heyetini kabul etti. Bakan Soylu, Jandarma Teşkilatının yıl dönümünü kutlayarak Türk Jandarmasının dünyada emsalinin bulunmadığını ifade etti. Soylu, Türkiye'nin güvenlik sorumluluğu ve güvenlik maliyetinin hiçbir ülkede olmadığını vurgulayarak "Bugün dünyanın diken üstünde durduğu, krizler yaşadığı ve ne yapacağını bilmez bir hale geldiği pek çok güvenlik başlığında hem teyakkuzda hem tetikte hem de takipteyiz. ve bu ülke, bu millet ve bu devlet bütün kurumlarıyla bu sorunlarının altından kalkmaktadır. Allah hepsinden bu vatan evlatlarından aziz milletimizden razı olsun. Afrin'e bu ülkenin Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tezkere alıp, tekrar göreve devam etme arzusunu ortaya koymak istediğinde bu ülkenin ana muhalefet partisi 'siz buraya gidemezsiniz' dedi. Size son gelişmeyi söyleyeyim; şu anda Afrin'de Amanoslar'a sızmak isteyen teröristleri silahlarıyla beraber arkadaşlarımız ele geçirdi. Peki Afrin'de jandarma olmasa, polis olmasa, bu teröristler Amanoslar'a sızar mı? Sızar" diye konuştu.

'TÜM KIRINTILARI TEMİZLENMEDEN MÜCADELE BİTMEYECEK'Bakan Soylu, ülkeden terör silininceye kadar mücadelenin süreceğine dikkat çekerek, "Bu terör örgütleri tek mermi atmasalar dahi varlıkları tamamen bitmeden, tüm kırıntıları temizlenmeden bu mücadele sona ermeyecektir. Duran Kalkan'ın talimatıyla harekete geçen milletvekilleri; çiğliklerini, yozluklarını, aşağılıklarını bu millete yansıtmayı biz temizlemeden terörle mücadele sona ermeyecektir. Bunlar milletvekili değil, bunlar yüz karasıdır. ve ifade etmek istiyorum; Duran Kalkan talimat verdi. Tam bir aydır HDP denilen PKK'nın siyasi uzantısı 'acaba biz Gemlik'te sözde tecride karşı nasıl Apo'ya yönelik bir destek yürüyüşü yapabileceğiz' anlayışındadır. Arkadaşlara talimat verdim; terörist cenazesinde hangi muameleyi bu milletvekillerine yapıp, onları terörist cenazesine sokmuyorsanız; bir çocuk katilinin, terörist başının ve bir caninin Gemlik'te sözde bütün Türkiye'den getirip, yürüyüşüne de aynı şekilde müsaade etmeyeceksiniz."'POLİSİMİZE KARŞI BU DAVRANIŞIN BEDELİ AĞIR OLACAK'

Bakan Soylu, İstanbul'da görevi başındaki polis memuruna tokat atan DBP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ile ilgili ise, "Polisimize karşı girişilen davranışın bedeli ağır olacaktır. Orada sadece durmak suretiyle, yasa dışı bir gösteriyi, bir terör gösterisini engellemeye çalışan ve bunda muvafık olan, polisimize karşı bu davranışın bedeli ağır olacaktır. Buradan söylüyorum. Hepiniz gözyaşı döküyordunuz. Gece saat 01.00'de evlerinizden aldık sizi. Kaçacak yer arıyordunuz. Tekrar altını çizerek ifade edeyim. Ülkemizin güvenlik güçlerimizi, milletimizi terörle sınamaya kalkmasınlar. Mukabelesi ağır olur, bedeli ağır olur" dedi.

Şifanur SANSAR-Celal ATALAY/ANKARA,


Bakan Soylu: Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler ele geçirildi
Bakan Soylu: Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler ele geçirildi
Bakan Soylu: Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler ele geçirildi
YORUMLAR
500
Bakan Soylu, Afrin'de sızma girişiminde bulunan teröristlerin ele geçirildiğini açıkladı Bakan Soylu, Afrin'de sızma girişiminde bulunan teröristlerin ele geçirildiğini açıkladı İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:35 Sri Lanka'da tarımsal üretimi artırmak için 4 gün çalışma, 3 gün izin olacak
21:28 "Turkish Airlines" yerine "Türkiye Hava Yolları" yazma kararıyla ilgili gelen tepkilere AK Parti'den yanıt geldi
21:26 İzmir Gürsel Aksel Stadı'na "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü
21:11 Rusya, enerji gelirlerini katladı! Sattığı petrol, doğal gaz ve kömürden 93 milyar euro kazandı
20:34 Konya'da indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 21:43:16. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Soylu: Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement