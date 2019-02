Bakan Soylu: "Ankara'da Cumhur İttifakı'nın Bayrağını Dikeceğiz"

Ankara Keçiören'de seçim ofisi açılışında halka seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ankara'da Cumhur İttifakı'nın bayrağını dikeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Keçiören'de seçim ofisi açılışında halka seslendi. Bakan Soylu, "İçişleri Bakanı olduğumdan beri 30 kere Hakkari'ye gittim. Gece yarısı dönerken saat 11.00 gibi Cumhurbaşkanımızla telefonla görüştük. Yarın sabah Keçiören'de çalışmalara başlayacağız dedim. Mesajı şu: 'Keçiören Cumhur İttifakı'nı güçlü bir şekilde çıkarsın. Onlardan destek istiyoruz. Onlardan Türkiye'nin geleceğini istiyoruz' diye selam söyledi" ifadelerini kullandı.



"Yapmamız gereken tek bir şey var; bunları sandıkta mağlup edebilmek"



"Türkiye acısını çektiği, sıkıntısını çeltiği çok uzun bir yoldan geçti" diyen bakan Soylu, şöyle devam etti:



"Kimi zaman darbelerle, kimi zaman ekonomik krizlerle önümüzü kestiler. Bizi güçsüz bırakıp istedikleri gibi yönetmek, bu dünyanın en kıymetli toprak parçasına istedikleri gibi müdahale edip bu ülkeyi ve bu ülkenin aziz milletini kendilerine köle yapmak istediler. Bu milletin önünü kesemediler. Bir taraftan bizi Türk Kürt diye, alevi, sünni, laik, dindar diye ayırdılar. TÜrkiye'nin zenginleşmesini, yükselmesini istemediler. Bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar. Bugün niye AK Parti'yle MHP'nin ittifakını çekemiyorlar biliyor musunuz? Baktılar ki Gezi olaylarını yaptık bunları yıldıramadık, Başbakanlarını astık, darbeler yaptık, dindar diye yafta yaptık, yıldıramadık. Bundan dolayı çekemiyorlar. Yapmamız gereken tek bir şey var; bunları sandıkta mağlup edebilmek. Bir şey üretmeyelim istediler, milli bir markamız olmasın istediler. Onlar üzerimize geldikçe bizim evlatlarımız, Türk mühendislerimiz ay yıldızlı amblemi insansız hava araçlarının üzerine de vurdu, ATAK helikopterine de vurdu ve Türkiye'de bizim yapabileceğimizi gösterdi."



"İster milletvekili olsun, kim olursa olsun bu millete söz söyleyene gereğini yerine getireceğiz"



Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin yakalamalarını yapıldığını kaydeden Soylu, zehir tacirlerine gerekli her türlü müeyyidenin yapılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.



Doğu ve Güneydoğu'yu hala karıştırmak isteyenlerin olduğunu ve gecenin her saatinde ailelerin rahatça sokaklarda dolaşabildiğinin altını çizen Soylu, "Milletin parasını alıp, askerimize, polisimize kurşun atmaya sevk ettiler. Zamanında 15 bin kişi vardı dağlarda. Şimdi 700 kişi kaldı. Şu anda bizim evlatlarımız inlerini arıyor. 3-4 metre karda bu millete müjdeli haber vermek için orada çaba sarf ediyorlar. Yarınımız aydındır. Doğu ve Güneydoğu'da huzur var. Birileri karıştırmak istiyor. 2 gün önce Mardin'de 300 kişiyle aday tanıtım toplantısı yaptılar. Gerilla marşı söylediler. Birkaç tane de ağza alınmayacak şeyler söylediler. Hemen gereğini yapacağız. İster milletvekili olsun, kim olursa olsun bu millete söz söyleyene gereğini yerine getireceğiz. Eskiden terörist cenazelerine gidiyordu milletvekilleri. Hadi gitsin de görelim" şeklinde konuştu.



"31 Mart'ta bizi Kandil'le ittifak edenlerin önünde mahcup etmeyin"



Soylu, sadece Türkiye'de değil, yardım bekleyen birçok ülkede de yapacak çok işleri olduğuna değinerek, "İş cesaret değildir, iş milletin gücüdür. Gücümüzü daim etmenizi istiyoruz. 31 Mart'ta bizi Kandil'le ittifak edenlerin önünde mahcup etmeyin. Yapacak çok işimiz var. Sudan'da var, Yemen'de var, Balkanlar'da var, Filistin'de var, Arakan'da var. Kafkaslar'da, Orta Asya'da bizi bekleyen dostlarımızla var. Bu coğrafyada bu millete iki şey yakışmaz. Birisi zayıflıktır, birisi tembelliktir. Ne zayıf ne de tembel olacağız. Özgür, bağımsız ve hür bir ülke olabilmek için çok çalışacağız. Biz milletin rızasına talibiz, büyük, güçlü Türkiye'ye talibiz" açıklamasında bulundu.



"Ankara'da Cumhur İttifakı'nın bayrağını dikeceğiz"



Soylu, doğu bölgesinde terör örgütü PKK tarafından meydana gelen yıkımlar sonrasında evleri hasar görev vatandaşlar için 25 bin konut yapıldığını ve birçoğunun teslim edildiğini kaydetti. Soylu, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan aday Mehmet Özhaseki'nin de bölgeyi her zaman ziyaret edip, zarar gören yerlerin yerine yeni yapıların yapılması için her zaman çalışmalara yaptığının altını çizerek, "Ankara'da güzel bir büyükşehir belediye başkan adayımız var. Ne zaman doğuya gittiysem oraya verilen zararı ortadan kaldırabilmek için park yapalım, konut yapalım, hastane yapalım, ne olursunuz bu ülkede PKK'nın fitnelerini ortadan kaldıralım diyen yiğit bir adam gördüm. Arkadaşım Mehmet Özhaseki hiçbir gün kendini oradan geri çekmedi. Birlik için, mücadele için büyük bir gayret ortaya koydu. 25 bin konut yaptık. Kimini teslim ettik, kimini teslim ediyoruz. PKK'nın ve dış dünyadaki destekçilerinin oradaki fitnesine müsaade etmemek için gece gündüz oralarda çalıştık. Çünkü biz oradaki kardeşlerimizi onlara kaptıramayız. Ankara'da Cumhur İttifakı'nın bayrağını dikeceğiz" değerlendirmelerinde bulundu. - ANKARA

