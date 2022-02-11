Bakan Soylu, Ankara Kalesi Sığınağı Tahsis ve İşletme Protokolü imza töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022'nin "Afet Tatbikat Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, bu yıl 54 bin tatbikat yapılacağını söyledi.

Soylu, Altındağ Belediyesi ile AFAD arasındaki "Ankara Kalesi Sığınağı Tahsis ve İşletme Protokolü"nün imza töreninde yaptığı konuşmada, 2. Dünya Savaşı yıllarında güvenlik tedbiri olarak yapılan kale altı sığınağının kültür ve turizm alanında hizmet vereceğini anlattı.

Afet Farkındalık Merkezine ve müzeye dönüştürülecek sığınağın iyi hizmetler sunacağını belirten Soylu, sığınağın bir kültür merkezi olacağını aktardı.

Birilerinin dünyada huzur ve barışı bozmak, Afrika'yı istikrarsızlaştırmak için uğraştığını ifade eden Soylu, aynı zihniyetin Karadeniz ve Balkanlar'da huzursuzluk arayışında olduğunu kaydetti.

Afetlerde toplanma alanları konusunda uzun süredir ciddi çalışma yapıldığına dikkati çeken Soylu, sayı ve nitelik olarak bu alanların geliştirildiğini bildirdi.

Soylu, İstanbul'da kişi başına düşen toplanma alanının 1,29 metrekareden 337 metrekareye çıkarıldığını ve 5 bin 598 toplanma alanının bulunduğunu vurguladı.

"55 milyon kişiye eğitim verdik"

Türkiye genelindeki toplanma alanı sayısının 27 bin 817 olduğuna işaret eden Bakan Soylu, geçen yılın afet eğitim yılı ilan edildiğini ve 55 milyon kişiye eğitim verildiğini hatırlattı.

Soylu, "Bu yılı 'Afet Tatbikat Yılı' olarak ilan ettik. Amacımız afet eğitim yılındaki teorik bilgiyi pratiğe dökmektir. Bu yıl 54 bin afet tatbikatı yapacağız. Türkiye'de afet tatbikatıyla her vatandaşımıza dokunmayı arzu ediyoruz. 54 bin tatbikat hedefine de ulaşacağız." diye konuştu.

İl Afet Risk Azaltma Planlarının 81 ilde tamamlandığını anımsatan Soylu, alınacak tedbirler ve atılacak adımların belirlendiğini ifade etti.

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nın da tamamlanmak üzere olduğunu açıklayan Soylu, afet konusunda Türkiye'nin dünyaya örnek olacak bir anlayışı ortaya koyduğunun altını çizdi.

Bakan Soylu, bugün AFAD'ın koordinasyonunda Afganistan'a ikinci yardım treninin gönderildiğini hatırlatarak, üçüncü ve dördüncü tren için de yardım malzemelerinin hazır olduğunu kaydetti.

"Sığınak önemli bir merkez olacak"

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise 2. Dünya Savaşı döneminde yapılmış sığınağın Afet Farkındalık Merkezine ve müzeye dönüştürüleceğini, önemli bir merkez olacağını söyledi.

Uzun yıllardır gündemde olan konuda attığı adımlar için Bakan Soylu'ya teşekkür eden Balcı, sığınağın vatandaşların kullanımına sunulacağını dile getirdi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer ise kullanıma kapalı olan sığınağın yapılacak çalışmalarla tekrar hizmete açılacağını ifade etti.