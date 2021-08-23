Bakan Soylu, anne köpeğin ekipleri yönlendirmesi sonucu kurtarılan köpeğe 'Bozkurt' ismini verdi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde annesinin yönlendirmesi sonucu kuyudan kurtarılan yavru köpeğe 'Bozkurt' ismini verdi.

Sel afetinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde bir köpek, Ezine Çayı kenarında yavrularını aradığı yönünde ekiplere ihbarda bulunuldu. Yeni doğum yaptığı anlaşılan köpek, Bozkurt Kaymakamlığı binasının önündeki kütükler arasında yavrularına dair izler aradığı belirlendi. Bunun üzerine görevliler, ilk günden beri enkazdan ayrılmayan köpeğin bulunduğu alanda arama faaliyeti yürüttü. Yapılan arama sonucunda köpeğin yavrusu olduğu düşünülen bir yavru, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrasında kuyudan kurtarıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kastamonu Bozkurt'ta, mucizelere de şahit oluyoruz. Anne köpeğin yavrusu için arama kurtarma ekiplerini yönlendirmesiyle, bir buçuk saat sonra yavru köpeğin bulunması" dedi.

Paylaşılan videoda ise Bakan Soylu'nun, yavru köpeği kucağında sevdiği, arama kurtarma ekibinden bilgi aldığı ve ismini 'Bozkurt' olarak vermesi yer alıyor. Yavru köpeğin, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası kuyudan kurtarıldığı öğrenildi. - KASTAMONU