Bakan Soylu: Antalya'da 80 bin 261 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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Bakan Soylu: Antalya'da 80 bin 261 şişe kaçak içki ele geçirildi

25.06.2022 16:02
Bakan Soylu: Antalya'da 80 bin 261 şişe kaçak içki ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 80 bin 261 şişe kaçak içki ele geçirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 80 bin 261 şişe kaçak içki ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçak içkiye büyük darbe! Antalya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce tespit edilen 6 araçta, piyasaya sürülmek üzere 80 bin 261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Antalya emniyetimize ve KOM ekiplerimize tebrikler" dedi.


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Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Antalya'da 80 bin 261 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu: Antalya'da 80 bin 261 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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