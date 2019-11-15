Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "Ara bölgede kalan bir ABD'li uçakla ABD'ye sınır dışı edildi"
Son Dakika Politika Bakan Soylu: 'Ara bölgede kalan bir ABD'li uçakla ABD'ye sınır dışı edildi' - Son Dakika

Bakan Soylu: "Ara bölgede kalan bir ABD'li uçakla ABD'ye sınır dışı edildi"

6 saat önce

Bakan Soylu: "Ara bölgede kalan bir ABD'li uçakla ABD'ye sınır dışı edildi" -"Bugün toplam 3 yabancı terörist savaşçı olarak teknik olarak adlandırdığımız kişi sınır dışı edildi"ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristin İstanbul'dan uçakla...

Bakan Soylu: "Ara bölgede kalan bir ABD'li uçakla ABD'ye sınır dışı edildi"

-"Bugün toplam 3 yabancı terörist savaşçı olarak teknik olarak adlandırdığımız kişi sınır dışı edildi"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristin İstanbul'dan uçakla ABD'ye gönderildiğini açıkladı.

Bakan Soylu: Ara bölgede kalan bir ABD'li uçakla ABD'ye sınır dışı edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Süleyman Soylu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:46 Kaynak: İHA
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