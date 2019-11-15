Son Dakika › Politika › Bakan Soylu: 'Ara bölgede kalan bir ABD'li uçakla ABD'ye sınır dışı edildi' - Son Dakika
Bakan Soylu: "Ara bölgede kalan bir ABD'li uçakla ABD'ye sınır dışı edildi"
6 saat önce
Bakan Soylu: "Ara bölgede kalan bir ABD'li uçakla ABD'ye sınır dışı edildi" -"Bugün toplam 3 yabancı terörist savaşçı olarak teknik olarak adlandırdığımız kişi sınır dışı edildi"ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristin İstanbul'dan uçakla...
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:46 Kaynak: İHA
Bakan Soylu: "Ara bölgede kalan bir ABD'li uçakla ABD'ye sınır dışı edildi"
-"Bugün toplam 3 yabancı terörist savaşçı olarak teknik olarak adlandırdığımız kişi sınır dışı edildi"
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristin İstanbul'dan uçakla ABD'ye gönderildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyanür satışı açıklaması: Gerekli adım atılacak İbrahim Kalın: S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı Son dakika: Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kişi gözaltına alındı Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu! Trump tepki gösterdi