Bakan Soylu Araklı'daki sel sonrası Trabzon'a geliyor
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde bugün yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrasında bu gece Trabzon'a gelmesi bekleniyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:43 Kaynak: İHA
, Trabzon
'un Araklı
ilçesi Çamlıktepe mahallesinde bugün yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrasında bu gece Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Twitter
hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Soylu "Trabzon Araklı'da meydana gelen afet nedeniyle hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD
ve tüm kurtarma ve yardım ekipleri bakanlığımızca bölgeye sevk edilmiştir. Kurumların çalışmaları valiliğimiz koordinasyonunda devam etmektedir. Devam eden çalışmalara katılmak için sel bölgesinde olacağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON
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