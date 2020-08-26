Bakan Soylu: "Arama kurtarma çalışmalarımız 4 ayrı yerde devam ediyor" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde kaybolanları arama kurtarma çalışmalarının 4 ayrı noktada devam ettiğini söyledi.

Soylu, Dereli ilçe merkezindeki incelemeleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 bakanın bölgede bulunduğunu belirtti.

Espiye'den Güce'ye, Doğankent'ten Yağlıdere'ye kadar her yerde köy yollarıyla ilgili çok ciddi hasarlar olduğunu vurgulayan Soylu, yol, su ve enerji hasarlarının hepsinin tamir edilmeye çalışıldığını aktardı.

Soylu, insan boyunu aşan rusubatın hızla temizlendiğinin altını çizerek, büyük ihtimalle cuma akşamı çok daha net fotoğrafın ortaya çıkacağını aktardı.

Yıkımların sürdüğünü, bazı kamu binalarının da yıkıldığını belirten Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Emniyet binası var, yıkılmayabilir ama yıkıyoruz çünkü derenin kenarına yapılmış, bu bizim için kabul edilebilir bir iş değil. Yılllar önce yapılmış, o gün öyle değerlendirilmiş ama bugün bizim bu riskleri taşıma kabiliyetimiz söz konusu değil. Onun dışında kütüphane var, öğretmenevi var, bunları yıkıyoruz, yenisini yaparız Allah izin verirse."

Soylu, arama kurtarma çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Arama kurtarma çalışmalarımız 4 ayrı yerde devam ediyor, burası dahil olmak üzere. 570'in üzerinde personelimiz var. Hepsi profesyonel personel, sürekli devam ediyorlar her taraftan havadan, karadan, denizden, Allah'a hamdolsun bir seferberlik var. Allah bizi bu selle karşı karşıya kalan vatandaşımıza mahcup etmesin çünkü insanlar vergi veriyorlar, devlete olan görevlerini yerine getiriyorlar bir gün gelip devlet kendi görevini yerine getirsin diye, o gün, bugün."

Bakan Soylu, bir gazetecinin, "Kayıplardan bulunan var mı?" sorusu üzerine, "Şu anda yok, birkaç yerde koku falan aldık, maalesef olumsuz çıktı ama devam ediyoruz." dedi.