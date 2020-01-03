Bakan Soylu, arkadaşının acısını paylaştı - Son Dakika
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Bakan Soylu, arkadaşının acısını paylaştı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde arkadaşı Erdal Taşkın'ın ölen eşinin cenaze namazına katıldı.

Bakan Soylu, arkadaşının acısını paylaştı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde arkadaşı Erdal Taşkın'ın ölen eşinin cenaze namazına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demokrat Parti ve Sakaryaspor'da başkanlık yapan arkadaşı Erdal Taşkın'ı acılı gününde yalnız bırakmadı. Erdal Taşkın'ın dün akşam vefat eden kanser tedavisi gören eşi Meral Taşkın'ın son yolculuğuna uğurlamaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve vatandaşlar katıldı. Meral Taşkın, Serdivan Sapak Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.


Süleyman Soylu, Erdal Taşkın, Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:16 Kaynak: DHA
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