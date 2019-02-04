Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lieshaj ile Görüştü

Bakan Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lieshaj ile Görüştü

51 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lieshaj ile görüşmesinde, "Birbirimizin tecrübelerinden istifade edebilmeyi, özellikle emniyet, kriminal, güvenlik olayları, aynı zamanda FETÖ ve yine teröre karşı birlikte atacağımız adımları inşallah bugün hep...

Bakan Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lieshaj ile Görüştü, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lieshaj ile görüşmesinde, "Birbirimizin tecrübelerinden istifade edebilmeyi, özellikle emniyet, kriminal, güvenlik olayları, aynı zamanda FETÖ ve yine teröre karşı birlikte atacağımız adımları inşallah bugün hep birlikte değerlendireceğiz." dedi.

Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakanı Lieshaj'ı Bakanlık'ta resmi törenle karşıladı.

Lieshaj'ın şeref defterini imzalamasının ardından ikili görüşmeye geçildi.

Soylu, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, bölgedeki güvenlik sorunlarını masaya yatıracaklarını ayrıca iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğini konuşacaklarını söyledi.

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki kadim ilişkilere dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Birbirimizin tecrübelerinden istifade edebilmeyi, özellikle emniyet, kriminal, güvenlik olayları, aynı zamanda FETÖ ve yine teröre karşı birlikte atacağımız adımları inşallah bugün hep birlikte değerlendireceğiz. Yine bölgemizle ilgili düzensiz göçten uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok konuda ele alacağımız, değerlendireceğimiz konular da başlık olarak önümüzde bulunmaktadır."

Bakan Soylu, Lieshaj'ı, düzenli göç için kapsamlı ve sürdürülebilir sistemler geliştirmeyi amaçlayan istişari forum "Budapeşte Süreci" kapsamında, 19-21 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek toplantıya davet etti.

"Bütün konuların ele alınmasından mutluluk duyarım"

Sander Lieshaj da bakan olduktan sonra resmi ziyaretlerini Türkiye'den başlattığını, bundan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

İki ülke arasında köklü ve eski ilişkilerin olduğunu aktaran Lieshaj, bu ilişkilerin geleceğinin önemine vurgu yaptı.

Güvenlik alanında ortak çıkarlarının olduğuna işaret eden Lieshaj, "Bu sadece NATO müttefiki olduğumuz için değil, bölgede de müttefikiz. İki ülke arasında bütün konuların ele alınmasından dolayı mutluluk duyarım." ifadesini kullandı.

Lieshaj, görüşmede, teröre karşı mücadele, güvenlik sorunları, düzensiz göç ve uyuşturucuyla mücadele konularında görüşeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:28 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Arnavutluk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maceracı Murat Yeni'nin FETÖ Oyunu Ortaya Çıktı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Ankara'ya 550 Bin Daha Bekçi Vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sistemi Hakkında Açıklamalarda Bulundu Eski Eş, 7 Yıllık Sır Cinayeti Müge Anlı'ya İtiraf Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 12:19:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lieshaj ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]