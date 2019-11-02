Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu Avrupa ülkelerini eleştirdi: Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz
Son Dakika Dünya Bakan Soylu Avrupa ülkelerini eleştirdi: Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz

Bakan Soylu Avrupa ülkelerini eleştirdi: Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) mensubu vatandaşlarını geri almayan Avrupa ülkelerini eleştirdi. Soylu, “Biz kimsenin DEAŞ (IŞİD) mensubunun oteli değiliz.” dedi.

Bakan Soylu Avrupa ülkelerini eleştirdi: Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) mensubu vatandaşlarını geri almayan Avrupa ülkelerini eleştirdi. Soylu, "Biz kimsenin DEAŞ (IŞİD) mensubunun oteli değiliz." dedi.


Süleyman Soylu Avrupa ülkelerinin IŞİD mensuplarını vatandaşlıktan çıkarıp sorumluluktan kurtulmaya çalıştığına işaret ederek şöyle konuştu: "Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur." Soylu, sadece Hollanda'nın değil İngiltere'nin de bunu yaptığını belirterek„ "İşin kolayını herkes bulmuş." dedi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:23 
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