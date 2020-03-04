Bakan Soylu: Avrupa Yunanistan'ı şımartıyor - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Soylu: Avrupa Yunanistan'ı şımartıyor - Son Dakika

Bakan Soylu: Avrupa Yunanistan'ı şımartıyor

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 1 göçmenin ölmesi, 5'inin yaralanmasına ilişkin, "Yunanistan uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor.

Bakan Soylu: Avrupa Yunanistan'ı şımartıyor, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 1 göçmenin ölmesi, 5'inin yaralanmasına ilişkin, "Yunanistan uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor. Çünkü Avrupa şımartıyor" dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 11.00'de, Edirne Pazarkule'de 1 mülteciyi daha öldürüp 5'ini yaralayan Yunanistan uluslararası kuralları çiğneyip, insan hakları ihlallerine devam ediyor. Çünkü Avrupa şımartıyor. Bunların milyonda birini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı" ifadelerini kullandı.


Süleyman Soylu, Yunanistan, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İtalya'da tüm üniversite ve okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi
Yunanlılar tarafından vurulan göçmen yaşadıklarını anlattı Sığınmacı akını korkusu yaşayan Anastasiadis, AB'ye seslendi: Erdoğan'a baskı yapın Muhsin Ertuğral, Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 20:52:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu: Avrupa Yunanistan'ı şımartıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]