Bakan Soylu: "AYM Başkanı, Polis Akademisi başkanıydı. Aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini ben FETÖ'den ihraç ettim"
İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber Gündem Özel programına konuk oldu. Bakan Soylu, programda Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve Türkiye Gazetesi yazarları Cem Küçük ile Süleyman Özışık sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:13 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Bakan Soylu: 'AYM Başkanı, Polis Akademisi başkanıydı. - Son Dakika