Bakan Soylu: "AYM Başkanı, Polis Akademisi başkanıydı. - Son Dakika

Bakan Soylu: "AYM Başkanı, Polis Akademisi başkanıydı.

Bakan Soylu: "AYM Başkanı, Polis Akademisi başkanıydı.

Bakan Soylu: "AYM Başkanı, Polis Akademisi başkanıydı. Aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini ben FETÖ'den ihraç ettim" İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber Gündem Özel programına konuk oldu. Bakan Soylu, programda Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve Türkiye Gazetesi yazarları Cem Küçük ile Süleyman Özışık sorularını yanıtladı.

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