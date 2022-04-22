İçişleri Bakanı Soylu, Gaziosmanpaşa'da Romanlarla iftar yaptı Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birlikte iftar yaptığı Roman vatandaşlara, "Sizin yüzünüzü yere baktırmamak için ülkemizi zengin, huzurlu, özgür ve hür yapabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Demesinler ki bizim mahallemizden çıkan çocuklar üzerindeki sorumluluğu beceremediler, gerçekleştiremediler, yapamadılar. Az uyuyoruz, çok çalışıyoruz." diye seslendi.

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde düzenlenen sokak iftarına, Soylu'nun yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Aydın Milletvekili Metin Yavuz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve Romanların da aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş katıldı.

İftarın ardından konuşan Soylu, milletvekilleriyle, valiyle, kaymakamla ve belediye başkanıyla beraber Roman vatandaşların gönüllerine dokunabilmek, samimiyetlerini göstermek ve ramazan ayında aynı sofrada olmak için geldiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Soylu, "Cumhurbaşkanımızın ayrı ayrı sevgileri var, hepinize Ramazan Bayramı dilekleri var. Emanettir, sizlere iletiyorum. Sizin yüzünüzü yere baktırmamak için ülkemizi zengin, huzurlu, özgür ve hür yapabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Demesinler ki bizim mahallemizden çıkan çocuklar üzerindeki sorumluluğu beceremediler, gerçekleştiremediler, yapamadılar. Az uyuyoruz, çok çalışıyoruz. Allah'a niyaz ediyoruz, diyoruz ki Allah'ım bizim geldiğimiz yerleri bize unutturma. Bizim o insanlarla olan muhabbetimizi ve samimiyetimizi bize unutturma. Allah'ım bizi onlara mahcup etme. Onların yarınlarını, çocuklarının yarınlarını daha emin, daha güzel eyleyebilecek fırsatları bize nasip et." şeklinde konuştu.

"Gemimizin kapatanı Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Ülkede her geçen gün huzurun arttığını, dünyanın yaşadığı ufak tefek sıkıntılarla zaman zaman karşı karşıya kalabildiklerini belirten Soylu, "Ama bilmenizi istiyorum. Bizim ülkemizde gemimizin kaptanı Recep Tayyip Erdoğan'dır ve bilmenizi istiyorum, o bize denizlerde, karada, havada emin kaptanlık yapabilecek ve dünya başka fırtınalara tutulurken bizi bir şekilde kıyılara ulaştırabilecek bir kaptandır, bir liderdir." ifadelerini kullandı.

Dün gece Diyarbakır'da saat 02.00 sıralarında sokaklarda huzur içerisinde gezdiklerini söyleyen Soylu, sahuru jandarmayla yaptıklarını, bugün de 1162 komandoyu terhis ettiklerini kaydetti.

Soylu, vatandaşların Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bakan Soylu'nun kürsüye çağırdığı şarkıcı Alişan da "Kasımpaşa Hacıahmet Mahallesi'nde büyümüş biri olarak, Allah bana Cennet Mahallesi dizisini çekmeyi nasip etti. Biliyorsunuz sizlerden biriyim, ben de fahri bir Romanım. Yıllarca beni Roman zannettiler. 'Sen Roman mısın?' diye soranlara 'Romanım' diyerek cevap veriyorum. O diziyi çektiğim için de her zaman gurur duydum. Sizlerden birini oynarken de her zaman gurur duydum." diye konuştu.

Alişan ve polis bandosu Roman şarkıları seslendirirken, vatandaşlar da danslarıyla eşlik etti.

İftarın ardından Gaziosmanpaşa Kaymakamlığını ziyaret eden Soylu, çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu.