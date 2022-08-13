Azez'de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Azez'de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan 2 kişi yakalandı

13.08.2022 16:29
Azez'de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan 2 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Azez'de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H'nin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Azez'de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H'nin yakalandığını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz gün Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Azez'de tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H, emniyet istihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

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Bakan Soylu: Azez'de bayrağımızı yakma girişiminde bulunan 2 kişi yakalandı Bakan Soylu: Azez'de bayrağımızı yakma girişiminde bulunan 2 kişi yakalandı İçişleri Bakanı soylu: 'Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde... İçişleri Bakanı soylu: 'Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde...
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azez'de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Azez'de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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