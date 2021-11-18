Bakan Soylu, BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile Roma'da bir araya geldi.

2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni vesilesiyle İtalya'nın başkenti Roma'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Soylu ikili temaslarda bulundu.

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız sayın Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Korg. sayın Saif bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Bakan Soylu, sabah da Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile görüşmüştü.