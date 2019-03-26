Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu Bağcılar'da Konuştu

Bakan Soylu Bağcılar'da Konuştu

25 dakika önce

Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Bağcılar'da vatandaşlar hitap etti.

Bakan Soylu Bağcılar'da Konuştu, System.String[]
Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Bağcılar'da vatandaşlar hitap etti. Bakan Soylu'ya AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Lokman Çağırıcı da eşlik etti. Terörle mücadeledenin sonuna kadar devam edeceğini belirten Soylu, "Biz Doğu ve Güneydoğu'da bir şey yapıyoruz. Yakanlara, yıkanlara ve onların yarınlarını harap edenlere karşı, 13-14 yaşındaki çocuklara diyoruz ki, yalnız değilsiniz, kimsesiz değilsiniz, çaresiz değilsiniz. Oraya onları doktor, hemşire yapmak için, öğretmen yapmak için, onları hayırlı evlat yapmak için gidiyoruz" dedi.

"BELEDİYE MECLİS ÜYELİKLERİNE PKK'LILARA YAZANLARA DERS VERELİM"

Bakan Soylu, "Bu seçim bir fire verme seçimi değildir. Bu seçim Türkiye'nin 50 yıldır ilk kez, 4,5 yıllık dönemde seçim olmadan Türkiye'nin büyümesi ve zenginleşmesi için güç verme seçimidir. Birileri diyor ki, 'Cumhur İttifakı'na ders verelim' Bize değil, belediye meclis üyeliklerine, PKK'lıları yazanlara ders verelim" diye konuştu.

"TERÖRÜN 10 KAT TRİLYON LİRALIK UYUŞTURUCUSUNU YAKALADIK"

Soylu, "Terörün 10 kat trilyon liralık uyuşturucularını yakaladık. Kaçak sigaradan kazanıyorlardı. Ülkemizde yüzde 21,5'ti kaçak sigara oranı. Onu yüzde 1,5'a buçuğa düşürdük. Terörün şah damarını kestik. Şimdi orada bulamadıklarını büyükşehirlerde yapmak istiyorlar. Ankara ve İstanbul'da bu tezgahı kuranlara, 325 PKK'lıyı, HDP'liyi bulaştırmayalım. Yarın öbür gün Güneşli'ye bir şehit gelecek. Başkan diyecek ki 'Şu caddeye şehidimizin ismini verelim.' Onlar da diyecek ki 'Tamam şu terörist var onun da ismini diğer caddeye verelim' diyecek. Bunu ne Güneşli ne de Türkiye kaldırır" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:48 Kaynak: DHA

İstanbul, Bağcılar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım YouTuber Oldu! İlk Konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı Binali Yıldırım: İstanbul'un Toplanan Vergilerden Aldığı Pay Artmalıdır Seçime 5 Gün Kala Son Anket! 2 Büyükşehir El Değiştiriyor 40 Dakika Teneffüs Projesi Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 15:13:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu Bağcılar'da Konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]