Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı - Son Dakika

Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı

30.03.2021 13:45
Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" programına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" programına katıldı.

Ankara'da Türkan Yamantürk İlköğretim Okulunda düzenlenen "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" programı öncesinde bakanlara okulun öğrencileri tarafından çiçek verildi. Ardından sınıf ziyaretleri gerçekleştirildi. Daha sonra okul bahçesinde kurulan trafik parkurunda öğrencilerin eğitimleri takip edildi.

Etkinlikte konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hayatın içinden bir konuyu bugün gündeme getiriyoruz. Yayalar kırmızı çizgimiz diyoruz. Çocuklarımızla beraber geleceğe yönelik olarak trafik kurallarını daha iyi içselleştirmek için, trafik kurallarına daha güzel riayet etmek için bir çalışmanın içindeyiz. İçişleri Bakanlığımızın bu çalışması son derece önemli ve MEB olarak biz de her türlü desteği veriyoruz. Bu projede emeği geçen çok arkadaşımız var. Sayın Bakanımızın şahsında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaya öncelikli trafikle ilgili 2018 yılında adımların atılmaya başlandığı bilgisini vererek, "Hep şöyle söylerdik, Avrupa'da, dünyanın gelişmiş ülkelerinde vatandaşlar yayalar yola adım attığı zaman arabalar dururdu ve acaba bizim ülkemizde bu ne zaman olacak diye hep beraber konuşurduk. 2018'de gelişen ülkemiz, büyüyen ülkemiz, standartları insanlar için sürekli yükselen ülkemiz bir karar aldı ve dedi ki bundan sonra bizim trafiğimiz de yaya öncelikli olacak. Özellikle okul geçitleri, yaya geçitleri, trafik lambalarının olmadığı ama levhaların olduğu hastane geçitleri bütün bu alanların tamamında önceliği yayaya veren bir adımı bir millet olarak attık. Bu şu demektir; Nasıl ambulans trafikte öncelikliyse yayalar da artık Türkiye'de öncelikli konuma geldi" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı, belediyeler ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile beraber atılan adımların olduğundan bahseden Bakan Soylu, yaya trafiklerinden kaynaklanan ölümlerde 2020 yılının sonuna kadar 516 az can kaybı yaşandığını bildirdi.

"Araba sürmenin şehvetine kapılmamalıyız"

"1 hepimiz için büyük bir rakam ama 516 çok daha büyük bir rakam" diyen Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunu çok daha büyük rakamlara çıkarmak istiyoruz. Bin 686'ydı. Şu anda 900'lere geldi bugün itibarıyla söylüyorum. Onun için hep beraber kurallara uyarsak sürücüler kurallara uyarsa, yaya öncelik trafiği uygularsak kurallarımızı uygularsak ölümler azalıyor. Sadece ölümler mi azalıyor hayır. Aynı zamanda başka bir şey daha azalıyor. Kazaların sonucunda ölümler olmuyor. Kazaların sonucunda Allah korusun yaralanmalar, sakatlanmalar ve belki de hayatı boyunca bir tekerlekli sandalyeye mahkum kalmak, koltuk değneklerine mahkum kalmak oluyor. Kimse kimseye bunu reva görmemeli. Araba sürmenin şehvetine kapılmamalıyız."

Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı ise,"Öncelik güvenli trafik sloganıyla çıkılan bu projede ben de medya yüzü olduğumdan çok büyük gurur duyuyorum. Çok mutluluk duyuyorum. Gerçekten çok güzel eğitimler verilmiş trafikle alakalı ve bugün gerçekten çok güzel bir gün geçirdik. Bu yüzden de 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' diyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulun önünde bulunan yaya geçidini kırmızıya boyayarak "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" mesajı verdi. - ANKARA

Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı
Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı
Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı
Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı
Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı
Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı
Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı
Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı
Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı
Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı
Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı
Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı
Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı
Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı
Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı
Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı
Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı
Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı
Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı
Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı
Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı
Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı
Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı
Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı
Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı
Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı

Sümeyye Boyacı, Süleyman Soylu, Ziya Selçuk, Milli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu, Bakan Selçuk ve Milli Yüzücü Boyacı 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı - Son Dakika


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